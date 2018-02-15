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    В НАБУ резко отреагировали на решение суда по Труханову

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (40)

    (обновлено: )32501
    Спикер НАБУ Дарина Манжура сообщила, что мера пресечения, избранная Труханову, абсолютно несопоставимая, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ.
    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Национальном антикоррупционном бюро Украины недовольны мерой пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
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    Об этом заявила "Громадське. ТВ" спикер НАБУ Дарина Манжура

    "Это абсолютно несопоставимая мера пресечения, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ. Решение выглядит странным. Один из вероятных организаторов получил залог 5000000 гривен, а человек, который подозревается в организации всей схемы получает поруки. Решение об апелляции будет принимать САП", — сообщила Манжура.

    Труханов был задержан накануне пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного агентства. Доставить его в суд раньше не удалось из-за нехватки ресурсов.

    Городской голова Одессы и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

    В ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.

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    Полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.

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