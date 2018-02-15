Суд по делу Труханова: полиция задержала 38 участников столкновений

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители в четверг задержали 38 человек из-за конфликта, который произошел у здания Соломенского районного суда Киева, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков "Українським новинам".

"Задержали 38 человек. И еще задержим", – сказал он.

Киевская полиция также сообщила, что по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство.

По данным пресс-службы полиции, в полицию доставлены около 30 активных участников конфликта.

У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.

Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее у суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.