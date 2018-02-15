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    Труханов в пятницу вернется на работу - адвокат

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (40)

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    Адвокат Геннадия Труханова сообщил, что мэр Одессы возвращается в родной город, он готов вернуться к работе.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого суд отпустил под поручительство депутата, в пятницу вернется на работу после длительного перерыва, сообщил "Общественному ТВ" адвокат градоначальника Александр Лысак.

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
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    По его словам, уже в пятницу, 16 февраля, Труханов планирует провести сессию горсовета.

    "Он едет в Одессу, завтра сессия будет, он возвращается к работе", — сообщается на сайте телеканала.

    Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил под поручительство Труханова, подозреваемого в хищении госсредств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

    Накануне пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. При этом на работе Труханова видели еще в прошлом году, в этом году он уже несколько раз продлевал отпуск и ездил за границу.

    По версии следствия, Труханов и его заместитель могут быть причастны к схеме по хищению средств из бюджета Одессы. По данным НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась пересчитать компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.

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