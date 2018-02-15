Вслед за Трухановым. Заммэра Одессы отпустили на поруки

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Суд отпустил на поруки заммэра Одессы Геннадия Труханова — Павла Вугельмана, задержанного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, передает "Украинская правда".

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в четверг, 15 февраля.

По словам источника, на поруки Вугельмана взяли депутаты от группы Возрождение Александр Пресман и Юрий Мирошниченко.

Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил под поручительство Труханова, подозреваемого в хищении госсредств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Накануне пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. При этом на работе Труханова видели еще в прошлом году, в этом году он уже несколько раз продлевал отпуск и ездил за границу.

По версии следствия, Труханов и его заместитель могут быть причастны к схеме по хищению средств из бюджета Одессы. По данным НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась пересчитать компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.