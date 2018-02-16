Спецкор: подозреваемый по делу Труханова скрывается в АТО

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне Соломенский райсуд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману. Оба в среду, 14 февраля, были задержаны в киевском аэропорту "Борисполь" по прилету в Украину. Им вручили подозрения в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Как сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, мэр Одессы и еще трое местных чиновников причастны к схеме нанесения ущерба городскому бюджету.

Речь идет о получении неправомерной выгоды при покупке Одесским горсоветом завода "Краян" по завышенной цене. Обвинение требует избрать задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Труханов уже заявил, что не намерен "прятаться от следствия". По словам мэра, он прервал свою командировку в Чехию, чтобы доказать свою невиновность. Труханов подчеркнул, что "правда и закон на моей стороне".

О новых подробностях по делу Труханова в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко.

По данным главы САП, вчера были задержаны три человека по делу о нанесении ущерба одесскому бюджету. Вам известно, кто эти люди и какие должности в Одессе они занимают?

— Их фамилии не называются, но по информации, это один из чиновников мэрии, который был причастен к этой схеме, и еще два руководителя этих самых фиктивных фирм, на счета которых поступили эти 185 миллионов гривен. Впоследствии их пытались перевести на другие счета, на иностранные, то есть, вывести за рубеж. Но в ходе вывода этих денег детективы НАБУ углядели нарушение и арестовали все счета, то есть, деньги не были выведены. И вот эти два руководителя фиктивных фирм были задержаны. И еще один находится в розыске. По информации детективов НАБУ, он сейчас находится в зоне АТО, и задержать его им не представляется возможным.

УНИАН Геннадий Труханов

Сейчас находится в зоне АТО тот человек, который якобы ранее предлагал взятку представителям НАБУ, чтобы разблокировать арест тех средств? Или кто-то другой?

— Есть информация, что да, действительно пытались дать взятку в размере, причем, очень таком большом: 500 тысяч долларов предлагалось. Но действительно ли это именно тот человек или нет, не уточняется. Сейчас это довольно сложно выяснить. Но есть информация, что это один из руководителей этих самых фиктивных фирм, их сразу несколько, на счета которых поступили деньги.

Ранее речь шла о том, что это депутат Одесского горсовета предлагал взятку.

— Нет, насчет депутата Одесского горсовета, такой информации нет. Якобы это один из руководителей фиктивных фирм, которые были специально созданы под эту схему, и специально на их счета были переведены средства. Но нет фамилии этого человека, и точно это не депутат Одесского горсовета, насколько я знаю.

С каких пор известно именно об этом деле общественности, журналистам?

— Активисты, одесские журналисты давно обращали на это внимание, что действительно очень большая сумма была выпущена за руины завода "Краян". Это завод, который в 2000-х годах еще был остановлен. Все сотрудники были уволены. Раньше он выпускал большие подъемные краны, и это было довольно крупное предприятие. Но вот уже более 15 лет это предприятие не работало. И в очень плачевном состоянии находились все помещения. И когда была озвучена сумма на очередном заседании Одесского горсовета, 185 миллионов гривен, действительно, это вызвало подозрения. Тем более, что это решение принималось в спешке, без особого согласования. То есть, оно было вынесено как внеочередной вопрос, и были довольно большие опасения, которые потом подтвердились. Уже детективы НАБУ расследовали это дело и подтвердили то, что там не все в порядке.

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Есть ли другие производства, которые касаются Геннадия Труханова и других высокопоставленных лиц из его ближайшего окружения?

— Да, кроме завода "Краян", одесскому мэру инкриминируется еще два дела. Это дело о приватизации Одесского аэропорта и еще одно дело о ремонте дорожного покрытия и тротуаров на улице Ришельевской. Мэрией было потрачено больше 90 миллионов гривен на ремонт улицы Ришельевской, и этим делом занималась фирма, которая приближена к Геннадию Труханову. И тоже сейчас это дело расследуется. Уже известно, что примерно в семь раз завышена цена тех работ, которые были проведены. То есть, там тоже предполагается, что довольно серьезная сумма, возможно, ушла из городского бюджета. Возможно, не только по делу "Краяна", но и по этому делу также будут предъявлены обвинения Геннадию Труханову и его замам, потому что действительно сумма довольно внушительная. И эта фирма непосредственно относится к Геннадию Труханову.

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Напомним, ранее спецкор Александр Тарасенко сообщал, что доверие жителей города к Геннадию Труханову подорвало его возможное участие в махинациях с заводом "Краян".