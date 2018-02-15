Порошенко сообщил, о чем говорил с Путиным по телефону

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подтвердил, что недавно разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров речь шла преимущественно об обмене заложниками и разворачивании миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает "Укринформ".

"Цель (разговоры – Ред.) состояла в основном из двух частей. Часть первая — то, о чем было выражено ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы", — отметил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что обсудил с российским президентом возвращение заложников.

"И вторая позиция — мы в любом случае не можем остановиться на пути освобождения наших заложников. Я обсуждал конкретные детали — списки, конкретные фамилии как тех, кого мы должны вернуть из оккупированных территорий, так и тех, кого мы должны вернуть из России", — отметил Порошенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко; разговор лидеров состоялся по инициативе украинского президента.