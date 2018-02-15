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    Политика

    Порошенко сообщил, о чем говорил с Путиным по телефону

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (533)

    (обновлено: )144104
    По словам президента Петра Порошенко, цель разговора с президентом РФ Владимиром Путиным состояла в том, что Украине "как воздух нужны миротворцы" и нельзя "останавливаться на пути освобождения заложников".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подтвердил, что недавно разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров речь шла преимущественно об обмене заложниками и разворачивании миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает "Укринформ".

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Донбасс спасут только миротворцы ООН – Погребинский

    "Цель (разговоры – Ред.) состояла в основном из двух частей. Часть первая — то, о чем было выражено ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы", — отметил Порошенко.

    Кроме того, он отметил, что обсудил с российским президентом возвращение заложников.

    "И вторая позиция — мы в любом случае не можем остановиться на пути освобождения наших заложников. Я обсуждал конкретные детали — списки, конкретные фамилии как тех, кого мы должны вернуть из оккупированных территорий, так и тех, кого мы должны вернуть из России", — отметил Порошенко.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко; разговор лидеров состоялся по инициативе украинского президента.

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