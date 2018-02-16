БПП припомнят поручительство за Труханова - политолог

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Мэру Одессы Геннадию Труханову в четверг, 15 февраля, избрали меру пресечения. Заседание суда сопровождалось столкновениями, во время которых пострадали четыре человека, а 30 участников беспорядков были доставлены в полицию. В результате, суд принял решение отпустить Труханова на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. При этом эксперты уже высказали мнение, что помощь от БПП Труханов получил в обмен на одесский электорат.

Как воспринимать помощь депутата пропрезидентской фракции мэру Одессы, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Антонюк.

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"В данном случае я понимаю, что это – его собственная инициатива. Понятно, что репутационные потери для БПП — очевидны в плане того, что когда будет предвыборная компания, тогда конкуренты начнут об этом напоминать. Но если вернуться, опять же, к истории любой политической силы, кроме тех новых, которые зашли сейчас в парламент, там, в частности, "Самопомочи" пока что нечего особо предъявить, разве что львовский мусор легендарный — это на национальном уровне. А если Юлия Тимошенко или "Батькивщина" захотят что-то вспомнить, то им тут же вспомнят, например, депутата Лозинского", — отметил эксперт.

Как сообщалось, в НАБУ резко отреагировали на решение суда по Труханову.