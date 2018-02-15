Офис и дом Таруты в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание на Ярославовом Валу в Киеве, где расположен офис депутата Сергея Таруты. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

"Сегодня ночью в Шевченковском районе неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом вблизи приемной депутата Таруты. По предварительной информации, это дизтопливо", — сказал он, добавив, что на место происшествия выезжала полиция.

По факту инцидента в ЕРДР внесены сведения и квалифицированы по 296 статье — хулиганство.

В то же время источники издания сообщают, что также бутылку с зажигательной смесью также бросили и в дом Таруты, который расположен в Голосеевском районе.

В полиции эту информацию пока не подтвердили.

В то же время в пресс-службе Таруты подтвердили, что бутылка была брошена и в дом политика, отметив, что соответствующее заявление в полицию готовится.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Тарута считает инцидент "актом грубого давления со стороны тех, кого пугает его политическая деятельность, направленная на слом коррумпированной системы".

Ранее сообщалось, что во Львове в отделение "Сбербанка" бросили "коктейль Молотова".