Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах - СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Болельщики команды "Динамо" (Киев) напали на группу россиян в Афинах, сообщают греческие СМИ.

Как выяснилось, в результате были задержаны 18 человек.

В четверг в Афины на матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и "Динамо" Киев прибыли около 500 болельщиков – в основном сторонники "Правого сектора".

Инцидент произошел во второй половине дня в районе Колонаки в центре Афин.

iefimerida.gr Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах

"Украинские хулиганы напали на русских в кафе в Колонаки. В этом кафе сидели пять россиян, проживающих в Афинах. Когда они вышли из кафе, на них напала группа украинских болельщиков киевского "Динамо", которая проходила мимо. По одним данным, их было от 15 до 20 человек, по другие — до 40 человек. Украинцы, увидев русских, сразу напали на них", — пишет интернет-издание iefimerida.gr.

Также сообщается, что украинские болельщики разгромили кафе, разбили витрины.

iefimerida.gr Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах

"Прибывшие на место полицейские из группы быстрого реагирования арестовали 18 человек, у них изъяты ножи и кастеты", — сообщает издание.

По его данным, никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал.

Между тем полиция Греции усилила меры безопасности в связи с тем, что анархистская группировка "Рубикон" призвала изгнать из Афин украинцев, которые не имеют отношения к футболу.

Напомним, в Польше футбольные фанаты "Вислы" зверски убили 18-летнего болельщика враждебного им клуба "Краковия".