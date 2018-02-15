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    Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах - СМИ

    (обновлено: )928017
    Инцидент произошел во второй половине дня в районе Колонаки в центре Афин. Как выяснилось, в результате были задержаны 18 человек.
    Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах
    iefimerida.gr

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Болельщики команды "Динамо" (Киев) напали на группу россиян в Афинах, сообщают греческие СМИ.

    Как выяснилось, в результате были задержаны 18 человек.

    В четверг в Афины на матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и "Динамо" Киев прибыли около 500 болельщиков – в основном сторонники "Правого сектора".

    Инцидент произошел во второй половине дня в районе Колонаки в центре Афин.

    iefimerida.gr
    Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах

    "Украинские хулиганы напали на русских в кафе в Колонаки. В этом кафе сидели пять россиян, проживающих в Афинах. Когда они вышли из кафе, на них напала группа украинских болельщиков киевского "Динамо", которая проходила мимо. По одним данным, их было от 15 до 20 человек, по другие — до 40 человек. Украинцы, увидев русских, сразу напали на них", — пишет интернет-издание iefimerida.gr.

    Также сообщается, что украинские болельщики разгромили кафе, разбили витрины.

    iefimerida.gr
    Украинские болельщики разгромили кафе и избили россиян в Афинах

    "Прибывшие на место полицейские из группы быстрого реагирования арестовали 18 человек, у них изъяты ножи и кастеты", — сообщает издание.

    По его данным, никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал.

    Между тем полиция Греции усилила меры безопасности в связи с тем, что анархистская группировка "Рубикон" призвала изгнать из Афин украинцев, которые не имеют отношения к футболу.

    Напомним, в Польше футбольные фанаты "Вислы" зверски убили 18-летнего болельщика враждебного им клуба "Краковия". 

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