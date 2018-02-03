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    В Польше зверски убили болельщика

    (обновлено: )70727
    Небольшая группа людей с ножами, топором и мачете набросились на парня. Нападение было спланировано, так как злоумышленники заранее одели балаклавы.
    Убитый в Польше болельщик
    natemat.pl

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Польше футбольные фанаты "Вислы" зверски убили 18-летнего болельщика враждебного им клуба "Краковия". Об это сообщает местное издание Natemat.

    Жестокое убийство произошло 30 января в Кракове на улице Телиги. Небольшая группа людей с ножами, топорами и мачете расправились с бедным парнем по имени Милош.

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    Люди пытались помочь Милошу, сдавая кровь на переливание, однако несмотря на их усилия и старания медиков парень скончался.

    По предварительным данным, нападение было спланировано, так как злоумышленники заранее одели балаклавы. Милош пытался бежать, даже прикрывался прохожей, однако убийцы оттолкнули женщину и набросились с оружием на потерпевшего.

    Отец погибшего попросил других фанатов Краковии не мстить за собрата, а помочь опознать убийц.

    В свое время из-за войны между болельщиками "Вислы" и "Краковии" были убиты 11 болельщиков, а виновные получили от 8 до 10 лет тюремного заключения.

    Ранее руководитель фан-клуба "Шахтера" Юрий Бортник сообщил, что неизвестные избили его у дверей подъезда.

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