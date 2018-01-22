МИД Украины обсуждает с болельщиками бойкот ЧМ-2018 в России

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Власти ведут дискуссии с футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения чемпионата мира-2018 в России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира.

"Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос, но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

Ранее "Первый национальный" телеканал отказался транслировать церемонию официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая проходила в Кремлевском дворце в Москве.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.