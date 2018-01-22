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    МИД Украины обсуждает с болельщиками бойкот ЧМ-2018 в России

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    По словам Павла Климкина, его министерство поднимает с фанатами разные политические вопросы: "бойкотировать этот чемпионат или четко высказывать свою позицию во время пребывания в России".
    Украинские болельщики на Евро-2016
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Власти ведут дискуссии с футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения чемпионата мира-2018 в России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главный стадион ЧМ-2018. "Лужники" после реконструкции и первый матч

    Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира.

    "Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос, но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

    Ранее "Первый национальный" телеканал отказался транслировать церемонию официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая проходила в Кремлевском дворце в Москве.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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