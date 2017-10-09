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    Спорт

    Украина проиграла Хорватии и не поедет на ЧМ-2018 в Россию

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    Решающий поединок, который в понедельник вечером прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0. Сборная Украины завершает выступления в отборочном этапе на ЧМ-2018 на третьем месте в группе I.
    Матч на ЧМ-2018 между Украиной и Хорватией
    Страна

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Сборная Украины проиграла команде Хорватии в матче отборочного этапа на чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. 

    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    ЧМ-2018. Украина - Хорватия: "матч века" или "развод" по-крупному?

    Решающий поединок, который в понедельник вечером прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча в ворота украинцев забил Крамарич (62, 70). 

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    Матч в Киеве был решающим как для сборной Украины, так для хорватов. В то же время в отличие от гостей подопечным Андрея Шевченко подходила только победа, которая, впрочем, не гарантировала выход в финальную часть ЧМ-2018,однако давала возможность получит путевку на мировое первенство в стыковом матче. 

    Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка. 

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