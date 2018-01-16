Пеле сделал прогноз по поводу будущего победителя ЧМ-2018

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Легендарный футболист Пеле сделал прогноз на победителя чемпионата мира-2018. По мнению звезды футбола Мундиаль выиграют его соотечественники, сборная Бразилии, передает портал Football.

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"На предыдущем мундиале в составе Бразилии были лучшие игроки в мире, однако не было организованной команды. Теперь тренеру Тите удалось исправить все ошибки и создать отличный коллектив. Нынешняя сборная Бразилии вселяет в меня уверенность. Думаю, сейчас у нас есть все для победы на предстоящем чемпионате мира", — заявил Пеле.

На групповом этапе ЧМ-2018 Бразилии предстоит помериться силами с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.