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    Пеле сделал прогноз по поводу будущего победителя ЧМ-2018

    (обновлено: )33201
    По словам легендарного футболиста Пеле, нынешняя сборная Бразилии вселяет уверенность, сейчас у команды "есть все для победы на предстоящем чемпионате мира".
    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    RIA News Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Легендарный футболист Пеле сделал прогноз на победителя чемпионата мира-2018. По мнению звезды футбола Мундиаль выиграют его соотечественники, сборная Бразилии, передает портал Football

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    "На предыдущем мундиале в составе Бразилии были лучшие игроки в мире, однако не было организованной команды. Теперь тренеру Тите удалось исправить все ошибки и создать отличный коллектив. Нынешняя сборная Бразилии вселяет в меня уверенность. Думаю, сейчас у нас есть все для победы на предстоящем чемпионате мира", — заявил Пеле.

    На групповом этапе ЧМ-2018 Бразилии предстоит помериться силами с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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