Основное время субботнего финального матча на стадионе "Маракана" завершилось со счетом 1:1 - на гол Неймара (27-я минута) немцы ответили мячом Макса Майера (59). В серии пенальти победу со счетом 5:4 одержали хозяева поля.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.