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    Сборная Бразилии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    Пеле сделал прогноз по поводу будущего победителя ЧМ-2018
    15:37 16.01.2018
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    По словам легендарного футболиста Пеле, нынешняя сборная Бразилии вселяет уверенность, сейчас у команды "есть все для победы на предстоящем чемпионате мира".
    ЧМ-2018 по футболу
    Бразилия разгромила Аргентину в матче отбора на ЧМ-2018
    06:26 11.11.2016
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    Встреча, прошедшая в четверг в бразильском Белу-Оризонти, завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев. осле 11 туров сборная Бразилии с 24 очками лидирует в южноамериканском отборочном турнире.
    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    Пеле заявил, что после "золота" Бразилии на ОИ сбылась его мечта
    05:28 22.08.2016
    267Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам легендарного футболиста Пеле, "Бразилия с открытой душой продемонстрировала всему миру свой особый образ жизни - как в работе, так и на отдыхе".
    Неймар. Архивное фото
    Неймар сложил с себя полномочия капитана сборной Бразилии
    05:57 21.08.2016
    278Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам капитана сборной Бразилии по футболу Неймара, после победы он отправляет послание Тите (главному тренеру сборной Бразилии), который "может искать другого капитана".
    Неймар. Архивное фото
    Сборная Бразилии по футболу впервые завоевала "золото" Олимпиады
    03:12 21.08.2016
    369Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Основное время субботнего финального матча на стадионе "Маракана" завершилось со счетом 1:1 - на гол Неймара (27-я минута) немцы ответили мячом Макса Майера (59). В серии пенальти победу со счетом 5:4 одержали хозяева поля.
    Игрок ФК Шахтер Фред
    Форвард "Шахтера" Фред дисквалифицирован в Южной Америке до июня 2016 года
    10:14 15.12.2015
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    Игрок донецкого клуба и сборной Бразилии получил дисквалификацию из-за обнаружения допинга в его анализах. Фред сдал положительный тест во время Кубка Америки.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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