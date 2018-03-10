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    Сборная России по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Травма вратаря сборной России по футболу Лунева. Видео
    Коленом в голову. Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму 
    05:04 15.11.2017
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    Андрей Лунев получил сотрясение мозга в товарищеском матче со сборной Испании, который прошел во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 3:3.
    Чемпионат мира - 2014. Матч Алжир - Россия
    ФИФА расследует факты применения допинга россиянами из доклада Макларена
    02:16 26.06.2017
    98Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно докладу Макларена более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В том числе и ряд игроков сборной России по футболу.
    Игорь Смольников (Россия) и Хавьер Акино (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
    Сборная России по футболу не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017
    23:35 24.06.2017
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    В субботу сборная России в матче заключительного третьего тура группы A проиграла в Казани команде Мексики со счетом 1:2. Россияне с тремя очками заняли третье место в группе.
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
    Сборная России обыграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций
    23:15 17.06.2017
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    Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Первый гол в матче был забит в результате автогола игрока новозеландской сборной Майкла Боксолла. На 69-й минуте забил Федор Смолов.
    Сборная Россия перед матчем со Словакией
    В РПЦ предложили назначить для сборной РФ по футболу штатного священника
    14:25 10.08.2016
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    Наличие священника при сборной РФ по футболу необходимо, по словам архимандрита Сильвестра, для того, чтобы верующие игроки могли обратиться к нему "за вопросами, касающимися души и совести", а также "за вопросами добра и зла".
    Министр спорта РФ Виталий Мутко
    Министр спорта РФ заявил о роспуске сборной по футболу
    22:21 17.07.2016
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    В настоящее время идут поиски нового тренера национальной команды, поскольку Леонид Слуцкий решил сосредоточиться на работе в ЦСКА. Тому, кто придет на его место, предстоит заново формировать сборную.
    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий (справа) и главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами России и Уэльса.
    Слуцкий грубо выразился о сборной РФ по футболу
    19:25 08.07.2016
    526EURO-2016: победа Португалии
    По мнению бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, в российском футбольном первенстве необходимо убрать лимит на легионеров и ограничить зарплаты российских футболистов.
    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий
    Слуцкий покидает пост главного тренера сборной России по футболу
    17:16 25.06.2016
    226EURO-2016: победа Португалии
    Как заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, Леонид Слуцкий готов помогать новому тренерскому штабу национальной команды.
    Владимир Маркин
    Маркин посоветовал найти пастуха для тренировки футболистов РФ
    19:26 23.06.2016
    237EURO-2016: победа Португалии
    Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Владимир Маркин считает, что сборную России по футболу может тренировать даже "обычный пастух".
    Вид на летящий самолет с EURO-2016
    Сборная РФ стала худшей на EURO-2016 по пропущенным мячам
    08:30 23.06.2016
    429EURO-2016: победа Португалии
    С шестью пропущенными мячами сборная России стала худшей командой по данному показателю по итогам группового этапа турнира. По пять мячей пропустили команды Украины и Чехии.
    Игроки сборной России Денис Глушаков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Дмитрий Комбаров (слева направо)
    Пора домой. Сборная Россия проиграла Уэльсу и вылетела с EURO-2016
    10:57 21.06.2016
    443EURO-2016: победа Португалии
    Сборная России по футболу в понедельник в Тулузе по всем статьям проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:3 и не смогла пробиться в 1/8 финала проходящего во Франции чемпионата Европы, куда выходят 16 сборных из 24.
    Вице-президент РФС, президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин, министр спорта РФ Виталий Мутко (справа)
    У сборной РФ не было шансов выиграть у валлийцев - Мутко
    03:31 21.06.2016
    629EURO-2016: победа Португалии
    По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, после поражения на чемпионате Европы необходимо начинать обновление команды и готовиться к следующему циклу.
    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев общается с болельщиками.
    Акинфеев после матча подошел к сектору фанатов и извинился за EURO
    01:49 21.06.2016
    2935EURO-2016: победа Португалии
    После матча с валлийцами российские футболисты поблагодарили болельщиков, поаплодировав им, а Акинфеев подошел к сектору и высказал извинения.
    Проигрыш сборной России в матче с валлийцами. Все голы встречи. Видео
    Проигрыш сборной России в матче с валлийцами. Все голы встречи 
    01:41 21.06.2016
    923EURO-2016: победа Португалии
    Футболисты сборной России крупно проиграли национальной команде Уэльса в заключительном для себя матче на групповом этапе чемпионата Европы во Франции и не вышли в плей-офф турнира.
    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий
    Главный тренер сборной РФ заявил, что его надо менять
    00:48 21.06.2016
    498EURO-2016: победа Португалии
    По словам главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого, его команда разочарована своей игрой и тем, что не смогли оправдать ожидания болельщиков.
    Игрок сборной России Алексей Березуцкий (на первом плане) и игрок сборной Уэльса Сэм Воукс
    Сборная России не смогла преодолеть групповой этап EURO-2016 
    00:29 21.06.2016
    353EURO-2016: победа Португалии
    Сборная России не смогла преодолеть групповой этап чемпионата Европы по футболу во Франции и завершила свое участие в турнире после трех матчей.
    Игрок сборной Уэльса Гарет Бейл (слева) и игрок сборной России Денис Глушаков
    Сборная России проиграла команде Уэльса на EURO-2016
    00:04 21.06.2016
    646EURO-2016: победа Португалии
    Матч третьего тура группы B, прошедший в понедельник в Тулузе, завершился со счетом 3:0 в пользу команды Уэльса. Голы в ворота россиян забили Арон Рэмзи, Нил Тейлор и Гарет Бейл.
    Российские болельщики.
    Российские фанаты освистывают игру сборной и кричат "позор"
    23:53 20.06.2016
    788EURO-2016: победа Португалии
    Встреча заключительного тура группового этапа Евро-2016 во Франции между россиянами и валлийцами проходит в эти минуты в Тулузе. Команда Леонида Слуцкого проигрывает со счетом 0:3 и покидает турнир уже по окончании группового этапа.
    Тренировка сборной России во Франции
    УЕФА запретил сборной РФ почтить память погибших в Карелии детей
    14:26 20.06.2016
    1203Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Кроме того, УЕФА пока не принял окончательное решение о том, смогут ли футболисты сборной России выйти на матч чемпионата Европы против Уэльса с траурными повязками в память о жертвах трагедии в Карелии.
    Матч Россия - Словакия
    Как Россия проиграла Словакии на EURO-2016 
    19:42 15.06.2016
    440EURO-2016: победа Португалии
    После двух игр в группе В в активе Словаков - 3 очка, а у россиян - 1. В заключительном матче группового этапа словаки сыграют с англичанами, россияне – со сборной Уэльса. Игры пройдут 20 июня.
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