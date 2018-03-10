Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Первый гол в матче был забит в результате автогола игрока новозеландской сборной Майкла Боксолла. На 69-й минуте забил Федор Смолов.
Наличие священника при сборной РФ по футболу необходимо, по словам архимандрита Сильвестра, для того, чтобы верующие игроки могли обратиться к нему "за вопросами, касающимися души и совести", а также "за вопросами добра и зла".
Сборная России по футболу в понедельник в Тулузе по всем статьям проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:3 и не смогла пробиться в 1/8 финала проходящего во Франции чемпионата Европы, куда выходят 16 сборных из 24.
Встреча заключительного тура группового этапа Евро-2016 во Франции между россиянами и валлийцами проходит в эти минуты в Тулузе. Команда Леонида Слуцкого проигрывает со счетом 0:3 и покидает турнир уже по окончании группового этапа.
Кроме того, УЕФА пока не принял окончательное решение о том, смогут ли футболисты сборной России выйти на матч чемпионата Европы против Уэльса с траурными повязками в память о жертвах трагедии в Карелии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".