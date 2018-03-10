Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к северо-западу от города Кокимбо. В том же районе ранее произошло землетрясение магнитудой 6,9. Оно было зафиксировано в 22.54 вторника по местному времени.
Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
По словам министра обороны Владимира Падрино, речь идет о нарушении международных законов в области авиации, потому что США были обязаны уведомить центр управления полетами Венесуэлы в аэропорту Майкетия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".