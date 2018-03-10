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    Южная Америка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Старт ракеты с украинским двигателем в Южной Америке
    В Южной Америке успешно стартовала ракета с украинским двигателем 
    11:55 02.08.2017
    716
    С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega.
    Матч звезд Европы и Южной Америки
    Шевченко забил победный гол в матче звезд Европы и Южной Америки
    16:16 25.06.2017
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    В товарищеском матче звезд Европы против звезд Южной Америки также приняли участие: Пауло Мальдини, Креспо, Мендьета, Ривалдо, Дино Баджо и другие.
    Ралли-рейд Дакар-2017
    "КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков
    06:25 15.01.2017
    222
    В субботу экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд.
    Французский пилот команды Peugeot Стефан Петерансель
    Француз выиграл "Дакар"-2017 в зачете внедорожников
    20:09 14.01.2017
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    Согласно информации, Петерансель в 13-й раз в карьере стал победителем в ралли-марафоне "Дакар" - шесть раз в зачете мотоциклистов и семь раз - в зачете внедорожников.
    Логотип ФК Шапекоэнсе
    Южноамериканский кубок по футболу вручен ФК "Шапекоэнсе"
    04:38 22.12.2016
    97Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Как сообщается, с инициативой отдать трофей "Шапекоэнсе" выступил его соперник по несостоявшемуся первому матчу финала этого кубка клуб "Атлетико Насьональ" из Колумбии.
    Документы
    Смерть традиционной политики: секрет успеха политиков-бизнесменов
    17:39 19.11.2016
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    Общей чертой выступлений предпринимателей является акцент на их экономической состоятельности, которою они используют в качестве гарантии того, что они не будут воровать.
    Здание в Буэнос-Айресе. Аргентина. Архивное фото
    Не вопрос энергетики. В Южной Америке практикуют электрошоковую терапию
    12:07 03.11.2016
    212
    ЭШТ стала применяться в 30-тые годы XX века. О точном количестве пациентов, подвергаемых этому методу лечения, говорить сложно, так как отсутствуют статистические данные.
    Мяч на Евро-2016
    КОНМЕБОЛ предложил матч между победителями EURO-2016 и Кубка Америки
    11:16 25.06.2016
    146EURO-2016: победа Португалии
    В финале Кубка Америки-2016 встретятся команды Чили и Аргентины. Матч пройдет 26 июня в американском Ист-Ратерфорде. Победитель Евро-2016 определится 10 июля в финальном матче турнира в Париже.
    Женщина, инфицированная вирусом Зика в Колумбии
    Вирус Зика. Справка
    16:11 27.01.2016
    416Вспышка вируса Зика
    Вирус переносится комарами и впервые был выявлен у людей в Уганде и в Танзании. Вспышки болезни зарегистрированы в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.
    Наводнения в Южной Америке
    Наводнения в Южной Америке 
    18:06 27.12.2015
    198Природные катаклизмы по всему миру.
    Одни из самых сильных за последние десятилетия наводнений в Южной Америке привели к эвакуации в общей сложности 160 тысяч человек в Парагвае, Аргентине, Бразилии и Уругвае.
    Игрок ФК Шахтер Фред
    Форвард "Шахтера" Фред дисквалифицирован в Южной Америке до июня 2016 года
    10:14 15.12.2015
    295
    Игрок донецкого клуба и сборной Бразилии получил дисквалификацию из-за обнаружения допинга в его анализах. Фред сдал положительный тест во время Кубка Америки.
    Чили после землетрясения и цунами. Архивное фото
    Второе мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Чили
    05:49 11.11.2015
    164Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к северо-западу от города Кокимбо. В том же районе ранее произошло землетрясение магнитудой 6,9. Оно было зафиксировано в 22.54 вторника по местному времени.
    Чили после землетрясения и цунами. Архивное фото
    У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6
    04:36 11.11.2015
    771Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
    Обрушение дамб на рудниках в Бразилии привело к нехватке питьевой воды. Видео
    Обрушение дамб в Бразилии привело к нехватке питьевой воды 
    08:56 10.11.2015
    74Природные катаклизмы по всему миру.
    Несколько городов в 300 километрах от места инцидента теперь страдают от нехватки питьевой воды. Жертвами аварии стали 3 человека, еще более 20 пропали без вести.
    Флаг Боливии
    Боливия усиливает меры безопасности из-за наркобарона "Коротышки"
    04:49 10.11.2015
    124
    По словам заместителя министра социальной защиты Боливии Фелипе Касереса, такое решение было принято после появления информации о возможном присутствии "Коротышки" на границе Аргентины и Чили.
    Бразилия последствия прорыва дамбы, работа спасателей
    Бразилия последствия прорыва дамбы, работа спасателей 
    22:44 09.11.2015
    251Природные катаклизмы по всему миру.
    Глава бразильского штата Минас-Жерайс Фернандо Пиментель (Fernando Pimentel) заявил, что видит мало шансов обнаружить живыми 13 из 28 пропавших без вести при обвале дамбы на юго-востоке Бразилии.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Чили
    08:04 09.11.2015
    53Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 95 километрах к юго-западу от поселка Сан-Педро-де-Атакама, входящего в состав провинции Эль-Лоа и области Антофагаста на севере страны
    Флаг Венесуэлы и США
    Самолет США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы - минобороны
    01:06 09.11.2015
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    По словам министра обороны Владимира Падрино, речь идет о нарушении международных законов в области авиации, потому что США были обязаны уведомить центр управления полетами Венесуэлы в аэропорту Майкетия.
    В Бразилии продолжается поиск жертв оползня
    В Бразилии продолжается поиск жертв оползня 
    18:52 08.11.2015
    121Природные катаклизмы по всему миру.
    Более 20 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после случившегося в четверг грязевого оползня на юго-востоке Бразилии. Оползень был вызван внезапным прорывом двух дамб.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в центре Чили
    10:52 07.11.2015
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    Землетрясение было зафиксировано в 4.31 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 44 километрах к юго-западу от города Овалье, в 308 километрах от столицы страны Сантьяго.
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