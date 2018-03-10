Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
Общая стоимость активов "Милана" была оценена примерно в 740 миллионов евро, однако с учетом долгов клуба стороны сошлись на продаже команды за сумму примерно в 220 миллионов долларов (около 198 миллионов евро).
Плановая операция 79-летнему политику была проведена в отделении кардиологии миланского госпиталя San Raffaele, где он уже не раз ранее проходил лечение. По словам близкой подруги Берлускони Паскале, "все прошло прекрасно".
Ранее Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд на страну на три года. Соответствующее решение было принято после того, как Берлускони посетил Крым с частным визитом и встретился там с президентом России Владимиром Путиным.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
Президент РФ Владимир Путин в Крыму встретился с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони у мемориала, посвященного памяти погибших в Крымской войне солдат Сардинского королевства, неподалеку от горы Гасфорта.