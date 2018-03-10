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    Сильвио Берлускони

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Парламентские выборы в Италии
    Выборы в Италии: все о победителях и побежденных
    18:15 09.03.2018
    338Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    После прошедших в Италии выборов новые парламентарии перейдут к формированию правительства, а первое заседание парламента запланировано на 23 марта.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Парламент Италии
    Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии
    11:36 07.03.2018
    6892Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
    Парламентские выборы в Италии
    После выборов в Италии отношение к Украине изменится - Воля
    14:49 06.03.2018
    1807Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Лидеры парламентских выборов в Италии подкупили избирателей не тем, что предлагают, а тем, что критикуют, то есть их победа - реакция на затянувшийся в стране кризис, полагает политолог-международник.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: схожесть и отличия выборов в Италии и в Украине
    15:35 05.03.2018
    555
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал прошедшие в Италии парламентские выборы, отметив феномен "Движения пяти звезд". Эксперт считает, что итальянская ситуация схожа с украинской.
    Активистка Femen оголилась перед Берлускони во время голосования
    Выборы и голая активистка Femen. Как голосовал Берлускони 
    18:07 04.03.2018
    422
    Активистка движения Femen пыталась помешать проголосовать экс-премьеру Сильвио Берлускони в Милане на парламентских выборах, проходящих в воскресенье на Апеннинах.
    Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать в Милане
    Активистка Femen оголилась перед Берлускони во время голосования
    15:15 04.03.2018
    643
    Полуголая девушка забралась с криками "Берлускони, твое время истекло!" на стол избирательной комиссии и попыталась помешать проголосовать политику.
    Сильвио Берлускони
    В Италии пройдут парламентские выборы, Берлускони имеет шансы на победу
    01:12 04.03.2018
    198Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    По сообщению МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыты более 61 тысячи избирательных участков.
    Сильвио Берлускони
    Берлускони заподозрили в махинациях при продаже "Милана" - СМИ
    16:14 13.01.2018
    122
    По данным СМИ, следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях в Италию поступили 740 миллионов евро, которые позволили "Милану" перейти к китайскому предпринимателю Ли Йонхону.
    Путин получил от Берлускони пододеяльник
    Берлускони преподнес Путину интересный подарок
    20:00 08.10.2017
    688
    На подаренном пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии – Собора Василия Блаженного и Колизея.
    Сильвио Берлускони
    Берлускони вновь подозревается в коррупции по "делу Руби"
    11:30 27.01.2017
    48
    Как предполагают следователи, Берлускони через своего личного казначея ежемесячно направлял четырем "гостьям" нашумевших вечеринок денежные суммы за дачу ложных показаний в ходе предыдущих процессов.
    Документы
    Смерть традиционной политики: секрет успеха политиков-бизнесменов
    17:39 19.11.2016
    479
    Общей чертой выступлений предпринимателей является акцент на их экономической состоятельности, которою они используют в качестве гарантии того, что они не будут воровать.
    Сильвио Берлускони. Архивное фото
    Известный режиссер снимет драму про экс-премьера Сильвио Берлускони
    03:24 06.09.2016
    31
    Рабочее название драмы о Берлускони и его ближайшем окружении – Loro, что с итальянского переводится как "Они". СМИ отмечают созвучность названия фильма со словом L' oro - "золото".
    Сильвио Берлускони
    Берлускони продал "Милан" китайцам
    23:41 05.08.2016
    102
    Общая стоимость активов "Милана" была оценена примерно в 740 миллионов евро, однако с учетом долгов клуба стороны сошлись на продаже команды за сумму примерно в 220 миллионов долларов (около 198 миллионов евро).
    Сильвио Берлускони
    Операция на сердце Берлускони прошла успешно
    23:42 14.06.2016
    100
    Операция по замене аортального клапана бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, начавшаяся во вторник после 09.30 продолжалась четыре часа.
    Сильвио Берлускони
    Стало известно, когда начнется операция на сердце Берлускони
    01:50 14.06.2016
    89
    По данным СМИ, операция начнется во вторник в 8 утра и продлится около четырех часов, после нее бывший премьер Италии несколько дней будет находится в отделении интенсивной терапии.
    Сильвио Берлускони
    Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован
    12:42 07.06.2016
    204
    Сердечную недостаточность у бывшего премьер-министра Италии, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, госпитализированного в миланскую больницу, вызвал стресс, сообщают местные СМИ.
    Страница сайта WikiLeaks
    АНБ США прослушивало Пан Ги Муна, Меркель, Берлускони и Саркози - WikiLeaks
    04:22 23.02.2016
    176
    По данным WikiLeaks, некоторые документы имеют "самую высокую степень секретности среди, тех, которые когда-либо публиковались медиа".
    Сильвио Берлускони
    Берлускони успешно проведена операция по замене кардиостимулятора
    15:35 04.12.2015
    57
    Плановая операция 79-летнему политику была проведена в отделении кардиологии миланского госпиталя San Raffaele, где он уже не раз ранее проходил лечение. По словам близкой подруги Берлускони Паскале, "все прошло прекрасно".
    Сильвио Берлускони
    Против Берлускони в Украине открыто уголовное дело за посещение Крыма
    21:46 29.10.2015
    174
    Ранее Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд на страну на три года. Соответствующее решение было принято после того, как Берлускони посетил Крым с частным визитом и встретился там с президентом России Владимиром Путиным.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Парламент Италии
    Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии
    11:36 07.03.2018
    6892
    Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
    Парламентские выборы в Италии
    После выборов в Италии отношение к Украине изменится - Воля
    14:49 06.03.2018
    1807
    Лидеры парламентских выборов в Италии подкупили избирателей не тем, что предлагают, а тем, что критикуют, то есть их победа - реакция на затянувшийся в стране кризис, полагает политолог-международник.
    Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать в Милане
    Активистка Femen оголилась перед Берлускони во время голосования
    15:15 04.03.2018
    643
    Полуголая девушка забралась с криками "Берлускони, твое время истекло!" на стол избирательной комиссии и попыталась помешать проголосовать политику.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: схожесть и отличия выборов в Италии и в Украине
    15:35 05.03.2018
    555
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал прошедшие в Италии парламентские выборы, отметив феномен "Движения пяти звезд". Эксперт считает, что итальянская ситуация схожа с украинской.
    Активистка Femen оголилась перед Берлускони во время голосования
    Выборы и голая активистка Femen. Как голосовал Берлускони 
    18:07 04.03.2018
    422
    Активистка движения Femen пыталась помешать проголосовать экс-премьеру Сильвио Берлускони в Милане на парламентских выборах, проходящих в воскресенье на Апеннинах.
    Парламентские выборы в Италии
    Выборы в Италии: все о победителях и побежденных
    18:15 09.03.2018
    338
    После прошедших в Италии выборов новые парламентарии перейдут к формированию правительства, а первое заседание парламента запланировано на 23 марта.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Сильвио Берлускони
    В Италии пройдут парламентские выборы, Берлускони имеет шансы на победу
    01:12 04.03.2018
    198
    По сообщению МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыты более 61 тысячи избирательных участков.
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