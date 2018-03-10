Мануэль Нойер по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 156 баллов. Второе место с 91 баллом занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет низменно попадает в топ-5 голкиперов мира.
За минувшую неделю продолжилась охота селекционеров итальянской "Ромы" на двух лучших вингеров украинского футбола. Роналду отстранили от футбола, а "Мадам Тюссо" продемонстрировала технологию изготовления Нойера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".