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Мануэль Нойер по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 156 баллов. Второе место с 91 баллом занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет низменно попадает в топ-5 голкиперов мира.