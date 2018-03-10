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    Мануэль Нойер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер
    Нойер в 4-й раз подряд признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS
    18:59 26.12.2016
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    Мануэль Нойер по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 156 баллов. Второе место с 91 баллом занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет низменно попадает в топ-5 голкиперов мира.
    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер. Архивное фото
    Нойер: проигрыш в полуфинале является несправедливым результатом для немцев
    00:45 08.07.2016
    212EURO-2016: победа Португалии
    По словам голкипера немцев Мануэля Нойера, пенальти стал решающим моментом матча. Сборная Германии могла отыграться во втором тайме, но футболисты не смогли использовать свои шансы.
    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер
    Непробиваемый Нойер против трио французов: кто сыграет в финале EURO?
    04:58 07.07.2016
    326EURO-2016: победа Португалии
    Выражение "дома и стены помогают" не является праздным для французов. "Трехцветные" еще не проигрывали на трех последних крупных международных турнирах, проводившихся у себя на родине.
    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер
    Вратарь Мануэль Нойер признан лучшим игроком матча Германия - Италия
    01:25 03.07.2016
    199EURO-2016: победа Португалии
    Немецкий голкипер Мануэль Нойер в серии послематчевых пенальти сначала отразил удар Леонардо Бонуччи, а затем совершил решающий сейв, парировав удар Маттео Дармиана.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Спорт за неделю. Итальянское сафари: под прицелом Ярмоленко и Коноплянка
    19:42 30.01.2015
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    За минувшую неделю продолжилась охота селекционеров итальянской "Ромы" на двух лучших вингеров украинского футбола. Роналду отстранили от футбола, а "Мадам Тюссо" продемонстрировала технологию изготовления Нойера.
    Мирча Луческу
    Спорт за неделю. Скандалист Луческу, новая девушка Роналду и фигура Нойера
    14:06 23.01.2015
    3015
    На прошедшей неделе мировые СМИ упивались сенсациями пикантных подробностей личной жизни Криштиану Роналду, а лидеры украинского футбола проводили подготовительные сборы.
    Криштиану Роналду и президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Спорт за неделю: Браво, Роналдо!
    14:31 16.01.2015
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    В понедельник, 12 января в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения Золотого мяча 2014 года. "Реал" вылетает из Кубка Испании, а Андерсон Сильва избивает спарринг-партнера.
    Криштиану Роналду
    Роналду заявил, что хотел бы выступать с Месси и Нойером за одну команду
    18:26 12.01.2015
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    Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признался, что хотел бы играть за одну команду вместе с Лионелем Месси и Мануэлем Нойером.
    ФИФА
    Роналду, Месси и Нойер вошли в тройку претендентов на "Золотой мяч"
    13:03 01.12.2014
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    Стали известны первые три претендента на получение престижной премии ФИФА - "Золотой мяч".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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