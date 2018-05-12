Везде наши люди. Как живут украинцы-эмигранты в Южной Америке

РИА Новости Украина

Официально считается, что украинцы начали эмигрировать в Бразилию в 1895 г. Однако вполне возможно, что первые переселенцы попали сюда на 10-15 лет раньше. Причина такой путаницы — слабая национальная самоидентификация этих эмигрантов. Выходцы из Австро-Венгерской империи, почти персонажи рассказов Ивана Франко, они зачастую не знали, как себя называть: русинами, рутенами, поляками или австрийцами, пишут "Версии.

Кому-то из приближенных бразильского императора Педру ІІ пришла в голову идея, как можно сравнительно дешево развивать необъятную страну. Было решено приглашать выходцев из Австро-Венгрии, в первую очередь украинцев и поляков. И тогда в Галичину полетели тысячи вербовочных писем на украинском языке (подписанных якобы лично императором Педру II), с приглашением переехать на постоянное место жительства в Бразилию.

Бедные люди, безземельные или малоземельные земледельцы, выходцы из нынешних Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей Украины, они верили таким обещаниям, искренне считая, что "император не может обмануть". Первых поселенцев заманили в Бразилию обещаниями "райской жизни", в стране, где текут "молочные реки", золотые слитки "валяются под каждой пальмой", а всю тяжелую работу делают "ручные обезьяны". Естественно, реальность была совсем другой!

Длинная и тяжелая дорога (у Ивана Франко есть целый цикл стихов, посвященных украинским переселенцам в Бразилию), тропические болезни, отсутствие денег, а самое главное, что Бразилия упразднила монархию и стала республикой, сделали украинцев незваными гостями в чужой и часто непонятной стране.

Комический случай, в 1895 г. в город-порт Паранагуа (штат Парана) одновременно прибыли 5000 украинцев. Мужчины в кожухах, в барашковых шапках, женщины в платках и юбках (женское пальто), казались бразильцам выходцами из другого, сказочного мира. Поэтому на всякий случай власти решили окрестить новоприбывших, а то вдруг те окажутся дикарями. Без первоначального капитала, без знания языка и природы нового края украинским переселенцам пришлось невероятно трудно. Очень помогли местные добрые люди, которые рассказали украинцам о том, что семена бразильских шишек можно употреблять в пищу (в Бразилии шишка может достичь размера небольшой тыквы), многих они спасли от голодной смерти. Однако вскоре трудолюбие, упорство и желание выжить помогли украинцам улучшить свое благосостояние. Они брали в пользование девственные земли, распахивали их, сеяли пшеницу, гречку (кстати, именно украинцы первыми принесли культуру гречки в Бразилию, к тому же местные жители ее никогда не ели). Валили вековые деревья и строили дома. Часто случалось так, что пока мужчина работал или отдыхал, женщина охраняла его сон с серпом в руках. Затем они менялись местами. Украинцы боялись не злых людей, таких в их местах почти не было, а диких животных: ягуара — онсу, питонов или кобр. Вакцин тогда не существовало, укус змеи часто означал смерть. С другой стороны, украинский сказочный "змей", с которым боролся, например, Котигорошко, получил в Бразилии вполне реальные очертания анаконды или удава.

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В штате Парана сегодня существует около 50 украинских колоний, в основном они имеют бразильские названия, кроме Новой Галичины, основанной еще в 1897 г. Большинство украинцев — греко-католики, они построили в своем штате более 35 церквей. До недавнего времени часто случалось так, что когда община хотела построить в своем селе новую, более просторную церковь, то старую просто разбирали, даже продавали на дрова. Сейчас бразильское государство заносит украинские деревянные церкви в Реестр общественного достояния, чем защищает их от украинской прагматичности. Есть в украинских греко-католиков и своя кандидатура в святые, это сестра Анатолия Текля-Боднар, которая принадлежала к монашескому ордену Непорочной Девы Марии. Сестра Анатолия похоронена на украинском кладбище города Прудентополис (украинцы произносят, как "Прудентополь"), известного тем, что около 78% жителей этого пятидесятитысячного города — этнические украинцы. Сейчас ее могила стала местом паломничества украинцев и не только. Молитва сестре Анатолии помогает от женского бесплодия, она также покровительствует бездомным и зависимым от алкоголя или наркотиков людям. Официально зарегистрирован интересный случай, когда полицейский украинского происхождения в жестокой перестрелке с бандитами попросил защиты у сестры Анатолии. Его бразильский напарник погиб, а украинец выжил.

В 1960-е гг. в Куритибе была открыта площадь "Украина", на которой установлен памятник Тарасу Шевченко. В городе Прудентополис недавно открыт музей украинской эмиграции "Тысячелетие". В фондах самого музея собрана вся история украинской эмиграции в Бразилии. От тех писем-приглашений, подписанных "самым" императором, и мукомольных станков XIX в. до современных украинских гривен и фотографий Киева или Львова. С момента основания музея и до сих пор его бессменный директор и неофициально "посол Украины в Прудентополисе" — это Мирослава Крева. Кроме украинского музея, украинской церкви и множества общественных дел, Мирослава еще руководит кооперативом женщин-вышивальщиц.

Он был создан при музее для того, чтобы, с одной стороны, способствовать распространению украинской культуры и традиций, а с другой, чтобы дать возможность зарабатывать деньги женщинам, которым скучно в старости сидеть без дела. Вообще украинские изделия народных промыслов очень ценятся в Бразилии, вышитая наволочка на маленькую подушку может стоить 45 реалов ($25), писанка (бразильские украинцы говорят "песанка") в зависимости от размера от 30 до 50 реалов ($17-28).

Большинство украинцев Параны — традиционалисты и консерваторы. Люди читают две газеты, одна из них — "Труд", имеет церковное направление, другая, "Хлебороб" — светская. Обе газеты двуязычные, выходят на украинском и португальском языках. Очень мало из украинской общины Бразилии бывали в Украине, в основном из-за нехватки денег. Большинство украинцев не слишком богатые — пенсии и зарплаты в Бразилии не очень большие (минимальная зарплата 412,40 реала), наши земляки живут за счет работы в сельском хозяйстве. Они выращивают арбузы, табак, кукурузу, держат коров и свиней, которых называют "пачук", хотя знают слово "швиня".

Вообще, Бразилия — это замечательный полигон для изучения развития украинского языка, прежде всего его галицкого варианта. В некотором роде, украинцы Бразилии говорят так (особенно в Паране), как говорили в Галичине 100 лет назад, хотя, конечно, местная украинская разговорная речь была под сильным давлением и влиянием языка португальского. Украинские дети, особенно те, кому 15 лет и меньше, часто не говорят на украинском, даже если и воспитываются в очень консервативных семьях. Колоссальную роль по сохранению в Бразилии украинского языка сыграла церковь, как католическая, так и православная. Для сравнения, в Аргентине почти не было украинских священников и на украинском разговаривают мало. Обычные бразильцы видят в украинцах прежде всего земледельцев, однако в последние годы этот имидж не соответствует действительности. Украинцы владеют туристическими бюро (самые известные — "Верховена" и "Днепр Голд»), деревообрабатывающими предприятиями ("Одесса"), работают медиками и адвокатами. В Паране, например, существует целая сеть супермаркетов под названием "Ивашко", хотя гуляя по улицам города, можно встретить какую-нибудь скромную фирму, типа "Стекольная мастерская Коваленко".

Сейчас в Бразилии проживает более 500 тыс. украинцев и их потомков, около 80% наших земляков живет в штате Парана, 70% до сих пор заняты в сельском хозяйстве. Кроме того, украинские общины есть в штате Санта-Катарина (к югу от Параны), в городе Сан-Паулу и его окрестностях. В столице Параны — городе Куритиба, проживает около 60 тыс. украинцев, в соседних городах-спутниках до 200 тыс., остальные живут на хуторах (сами украинцы называют их "селами", а португалоязычные бразильцы — "колониями"). Украинцы до сих пор вступают браки в основном среди своих. Хотя прежде всего смотрят на человека, работящий ли, какой в общении. Поэтому можно встретить браки между украинцами и итальянцами, украинцами и бразильцами. С кем украинцы до сих пор имеют "прохладные" отношения, так это с поляками, те все еще оплакивают "утрату своего" Львова и никак не поймут, почему эти "малополяки" хотят быть украинцами! Сами украинцы частично в шутку, частично всерьез называют всех чужаков "черни", а своих "наши люди".

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