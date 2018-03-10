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    Дакар (ралли)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Автомобиль футбольного тренера Виллаша-Боаша попал в аварию на ралли Париж - Дакар
    Знаменитый футбольный тренер пострадал при аварии на ралли "Дакар"
    07:47 10.01.2018
    165
    Автомобиль португальца Андре Виллаш-Боашаи и его соотечественника Рубена Фарии попал в аварию на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар". Позднее Виллаш-Боаш снялся с гонки.
    Ралли-рейд Дакар-2017
    "КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков
    06:25 15.01.2017
    222
    В субботу экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд.
    Ралли-рейд Дакар-2017
    Ралли-рейд "Дакар"-2017 
    00:47 15.01.2017
    179
    В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Лёб (Peugeot) со временем 28 минут 55 секунд.
    Ралли Дакар. Архивное фото
    Организаторы отменили девятый этап "Дакара"
    01:20 11.01.2017
    124
    Решение принято "в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами". Девятый этап должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.
    Французский экипаж пытается выбраться из песка во время 10 этапа ралли Дакар.
    Француз Петерансель в 12-й раз стал победителем ралли-рейда "Дакар"
    21:40 16.01.2016
    139
    В общем зачете автомобилей победил Петерансель, вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия (Mini, +34,58), третьим - южноафриканец Жиниэль де Вильерс (Toyota, +1:02.47). Васильев стал восьмым (+2:01,45).
    Руководитель команды Камаз-Мастер Владимир Чагин. Архивное фото
    Экипаж "КАМАЗ-мастер" одержал победу на пятом этапе ралли-рейда "Дакар"
    00:34 08.01.2016
    146
    Экипаж Николаева в четверг преодолел этап за 4 часа 3 секунды, опередив на 2 минуты 32 секунд экипаж Мартина Коломы на "Татре". Аргентинец Федерико Вильягра из Iveco (+4 минуты 32 секунды) замкнул тройку.
    Первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине. Архивное фото
    Голландец де Рой победил на четвертом этапе "Дакара"-2016 в зачете грузовиков
    02:14 07.01.2016
    152
    Второе место на четвертом этапе в зачете грузовиков занял голландец Питер Верслёйс (MAN), третье – еще один представитель Нидерландов Ханс Стейси (MAN). В зачете грузовиков лидирует Верслёйс.
    Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине
    Ралли "Дакар"-2016: автомобиль влетел в толпу зрителей 
    18:23 03.01.2016
    895
    Автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. Пострадало десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
    ЧП на ралли Дакар: момент наезда авто на толпу зрителей. Видео
    ЧП на ралли "Дакар": момент наезда авто на толпу зрителей 
    11:42 03.01.2016
    1093
    В субботу в "прологе" "Дакар"-2016, стартовавшем в аргентинском Буэнос-Айресе, автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. По последним данным, пострадали 10 человек.
    Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине
    Во время аварии на ралли "Дакар" пострадали 10 зрителей
    11:05 03.01.2016
    197
    После аварии в больницу были доставлены десять человек, в том числе одна беременная девушка, состояние которое на данный момент удовлетворительное. В тяжелом состоянии находятся отец и 14-летний сын.
    Выступление команды КАМАЗ-мастер на Quiksilver New Star. Архивное фото
    Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара" в классе грузовиков
    01:28 09.01.2015
    146
    Экипаж Эдуарда Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Руслан Ахмадеев, преодолел этап за 4 часа 34 минуты 55 секунд. Вторым пришел к финишу еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Айрата Мардеева (отставание - 9 минут 58 секунд).
    Авторалли
    Названа причина гибели гонщика Херника на "Дакаре"
    19:08 08.01.2015
    238
    Причиной смерти польского гонщика Михала Херника во время гонки "Дакар-2015" стали перегрев и обезвоживание. Ранее сообщалось, что следов аварии на месте гибели 39-летнего спортсмена нет.
    Авторалли
    На месте смерти гонщика Херника не найдены следы аварии
    12:51 07.01.2015
    178
    Организаторы ралли "Дакар-2015" проводят раслседование обстоятельств смерти польского гонщика Михала Херника. На месте его гибели нет следова аварии.
    Авторалли. Архивное фото
    Польский мотогонщик Михал Херник погиб на "Дакаре-2015" - СМИ
    00:35 07.01.2015
    286
    Инцидент произошел в ходе третьего этапа, маршрут которого пролегал между населенными пунктами Сан-Хуан и Чилесито.
    Авторалли
    Ралли "Дакар"-2015 пройдет по территории Аргентины, Боливии и Чили
    11:52 26.03.2014
    24
    Маршрут знаменитого ралли-рейда "Дакар" в 2015 году будет проложен по территории трех стран - Аргентины, Боливии и Чили.
    Траулер "Олег Найденов" получил повреждение корпуса в порту Дакар
    13:47 17.01.2014
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    Корпус траулера "Олег Найденов", находящегося в порту Дакар, был поврежден сенегальским рыболовным судном. В результате на корпусе со стороны кормы образовалась вмятина высотой 60 сантиметров, шириной 47 сантиметров, со стрелкой прогиба 50 миллиметров.
    Французский мотоциклист погиб на "Дакаре", врезавшись в машину полиции
    18:50 11.01.2013
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    25-летний гонщик стал третьей жертвой "Дакара"-2013. Ранее два человека разбились насмерть в аварии с участием машины сопровождения и двух такси.
    Авторалли
    Более 650 единиц автотехники прибыли на ралли "Дакар"-2013 в Перу
    08:51 18.12.2012
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    Контейнеровоз Rio Imperial фирмы CSAV доставил 654 единицы автотехники ралли "Дакар"-2013 из французского Гавра в порт Кальяо недалеко от Лимы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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