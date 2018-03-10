Экипаж Николаева в четверг преодолел этап за 4 часа 3 секунды, опередив на 2 минуты 32 секунд экипаж Мартина Коломы на "Татре". Аргентинец Федерико Вильягра из Iveco (+4 минуты 32 секунды) замкнул тройку.
В субботу в "прологе" "Дакар"-2016, стартовавшем в аргентинском Буэнос-Айресе, автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. По последним данным, пострадали 10 человек.
Экипаж Эдуарда Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Руслан Ахмадеев, преодолел этап за 4 часа 34 минуты 55 секунд. Вторым пришел к финишу еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Айрата Мардеева (отставание - 9 минут 58 секунд).
Корпус траулера "Олег Найденов", находящегося в порту Дакар, был поврежден сенегальским рыболовным судном. В результате на корпусе со стороны кормы образовалась вмятина высотой 60 сантиметров, шириной 47 сантиметров, со стрелкой прогиба 50 миллиметров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".