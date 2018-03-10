наверх
10.03.201819:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    КАМАЗ-мастер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ралли-рейд Дакар-2017
    "КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков
    06:25 15.01.2017
    222
    В субботу экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд.
    Руководитель команды Камаз-Мастер Владимир Чагин. Архивное фото
    Экипаж "КАМАЗ-мастер" одержал победу на пятом этапе ралли-рейда "Дакар"
    00:34 08.01.2016
    146
    Экипаж Николаева в четверг преодолел этап за 4 часа 3 секунды, опередив на 2 минуты 32 секунд экипаж Мартина Коломы на "Татре". Аргентинец Федерико Вильягра из Iveco (+4 минуты 32 секунды) замкнул тройку.
    Выступление команды КАМАЗ-мастер на Quiksilver New Star. Архивное фото
    Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара" в классе грузовиков
    01:28 09.01.2015
    146
    Экипаж Эдуарда Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Руслан Ахмадеев, преодолел этап за 4 часа 34 минуты 55 секунд. Вторым пришел к финишу еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Айрата Мардеева (отставание - 9 минут 58 секунд).
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги