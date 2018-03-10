Экипаж Николаева в четверг преодолел этап за 4 часа 3 секунды, опередив на 2 минуты 32 секунд экипаж Мартина Коломы на "Татре". Аргентинец Федерико Вильягра из Iveco (+4 минуты 32 секунды) замкнул тройку.
Экипаж Эдуарда Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Руслан Ахмадеев, преодолел этап за 4 часа 34 минуты 55 секунд. Вторым пришел к финишу еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Айрата Мардеева (отставание - 9 минут 58 секунд).
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".