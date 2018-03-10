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    гонки

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Вторая практика Ф-1 на Гран-при Австралии
    "Формула-1" представила лучший обгон года 
    03:15 10.12.2017
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    Австралийский пилот Риккьярдо, с 2014 года выступающий за команду "Red Bull", обогнал сразу трех оппонентов: Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу. После обгона гонщик смог одержать победу.
    Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1
    Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1"
    00:29 30.10.2017
    197
    Гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон после воскресной гонки набрал 333 очка и за два этапа до окончания чемпионата стал недосягаемым для ближайших преследователей.
    Пилот Мерседеса Хэмилтон выиграл Гран-при США Формулы-1
    Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"
    04:17 23.10.2017
    110
    Команда "Мерседес" в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов "Формулы-1" - награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона.
    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя. Видео
    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя 
    01:27 01.10.2017
    208
    В Британии команда разработчиков сверхзвукового автомобиля Bloodhound опубликовала в интернете кадры испытаний установленного на машину реактивного двигателя.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    "Формула-1": Гран-при Монако выиграл немец Феттель
    19:38 28.05.2017
    154
    Для команды "Феррари" триумф в Монако стал первым за долгих 16 лет, а дубль на подиуме позволил "Феррари" занять первое место в Кубке конструкторов.
    В сантиметре от гибели, гонщик чудом не вылетел с горного серпантина. Видео
    В сантиметре от гибели, гонщик чудом не вылетел с горного серпантина 
    05:08 14.05.2017
    222
    Чешский автогонщик Томаш Каспержик едва не упал со скалы во время чемпионата по ралли на Канарских островах. ​Водитель и штурман серьезных травм не получили.
    В Индии водители пассажирских автобусов устроили гонки по встречной полосе. Видео
    В Индии водители пассажирских автобусов устроили гонки по встречной полосе 
    04:46 02.05.2017
    147
    Водители двух автобусов устроили гонки на шоссе в Индии. На кадрах видно, как один из автобусов на высокой скорости пересекает разделительную полосу и продолжает движение по встречной полосе.
    Каскадер испытал спорткар Subaru на бобслейной трассе. Видео
    Каскадер испытал спорткар Subaru на бобслейной трассе 
    00:51 20.03.2017
    162
    Каскадер и профессиональный раллийный гонщик Марк Хиггинс протестировал спорткар Subaru на бобслейной трассе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. По словам автогонщика, он "от души погромыхал" в ледяном желобе.
    Экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун
    Генеральный промоутер "Ф-1" Экклстоун уйдет в отставку - СМИ
    02:25 23.01.2017
    68
    После отставки Экклстоуна коммерческими вопросами "Формулы-1", включая спонсорство, маркетинг и медиаправа, займется бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес.
    Ралли-рейд Дакар-2017
    "КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков
    06:25 15.01.2017
    222
    В субботу экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд.
    Ралли-рейд Дакар-2017
    Ралли-рейд "Дакар"-2017 
    00:47 15.01.2017
    179
    В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Лёб (Peugeot) со временем 28 минут 55 секунд.
    Французский пилот команды Peugeot Стефан Петерансель
    Француз выиграл "Дакар"-2017 в зачете внедорожников
    20:09 14.01.2017
    151
    Согласно информации, Петерансель в 13-й раз в карьере стал победителем в ралли-марафоне "Дакар" - шесть раз в зачете мотоциклистов и семь раз - в зачете внедорожников.
    Немецкий гонщик команды Мерседес Нико Росберг
    Росберг впервые стал чемпионом "Формулы-1"
    19:03 27.11.2016
    125
    Немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг финишировал вторым и сохранил преимущество в личном зачете, набрав 385 очков против 380 у британца, выигравшего 4 последние гонки сезона.
    Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон. Архивное фото
    Хэмилтон победил на Гран-при Мексики "Формулы-1"
    23:10 30.10.2016
    89
    Второе место занял партнер британца по команде, лидер чемпионата немец Нико Росберг, третьим стал другой представитель Германии Себастьян Феттель из "Феррари".
    Британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес
    Хэмилтон выиграл Гран-при США "Формулы-1"
    01:11 24.10.2016
    83
    В воскресенье Хэмилтон преодолел 56 кругов за 1 час 38 минут и 12,618 секунды. Второе место занял партнер Хэмилтона по "Мерседесу" немец Нико Росберг с отставанием в 4,520 секунды.
    Гонка черепахи и зайца в Таиланде. Видео
    Гонка черепахи и зайца в Таиланде 
    05:46 19.10.2016
    162
    В Таиланде решили проверить справедливость басни Эзопа, о гонке между зайцем и черепахой. В устроенных соревнованиях медлительной, но более расторопной черепахе удалось обогнать кролика.
    Мотогонщик Салом умер после аварии в практике на Гран-при Каталонии. Видео
    Мотогонщик Салом умер после аварии в практике на Гран-при Каталонии 
    22:08 03.06.2016
    493
    Испанский мотогонщик Луис Салом, выступавший в классе Moto2, скончался после аварии во время практики на Гран-при Каталонии, сообщается на официальном сайте чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
    Патрульные полицейские в Одессе
    В Одессе разгорелся скандал из-за участия полицейских в ночных гонках
    14:36 20.04.2016
    1263День полиции: успех или провал?
    По словам главы сектора пресс-службы управления патрульной полиции, события имели место на прошлой неделе, однако в среду вновь появились в сети. Проводится служебная проверка.
    Первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине. Архивное фото
    Голландец де Рой победил на четвертом этапе "Дакара"-2016 в зачете грузовиков
    02:14 07.01.2016
    152
    Второе место на четвертом этапе в зачете грузовиков занял голландец Питер Верслёйс (MAN), третье – еще один представитель Нидерландов Ханс Стейси (MAN). В зачете грузовиков лидирует Верслёйс.
    Актер Сильвестр Сталлоне, архивное фото
    Сталлоне продал на аукционе перчатки Мохаммеда Али и шлем Айртона Сенны
    21:09 26.12.2015
    1206
    Сталлоне получил тренировочные перчатки с автографом Али в 1980 году, всего за девять дней до боя Али с Ларри Холмсом. Перчатки были куплены за 47 500 долларов.
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