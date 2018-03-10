Каскадер и профессиональный раллийный гонщик Марк Хиггинс протестировал спорткар Subaru на бобслейной трассе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. По словам автогонщика, он "от души погромыхал" в ледяном желобе.
Испанский мотогонщик Луис Салом, выступавший в классе Moto2, скончался после аварии во время практики на Гран-при Каталонии, сообщается на официальном сайте чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Каскадер и профессиональный раллийный гонщик Марк Хиггинс протестировал спорткар Subaru на бобслейной трассе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. По словам автогонщика, он "от души погромыхал" в ледяном желобе.
Испанский мотогонщик Луис Салом, выступавший в классе Moto2, скончался после аварии во время практики на Гран-при Каталонии, сообщается на официальном сайте чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.