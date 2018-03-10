Александр Долгополов в матче второго круга переиграл вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса. В 1/4 финала турнира украинец сыграет с победителем матча между австрийцем Геральдом Мельцером и аргентинцем Гуидо Андреоцци.
В субботу в "прологе" "Дакар"-2016, стартовавшем в аргентинском Буэнос-Айресе, автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. По последним данным, пострадали 10 человек.
Кит заплыл в доки элитного района Буэнос-Айреса, чем вызвал удивление у жителей и гостей города, поскольку такого в Пуэрто-Мадеро еще не видели. Животное плавало мимо дорогих яхт, пуская фонтан брызг. А на пристани собрались десятки зевак.
Надаль одержал победу на турнире в Буэнос-Айресе, одолев аргентинца Хуана Монако со счетом 6:4, 6:1. Японец Кэй Нисикори, уступивший испанцу Давиду Ферреру в финале турнира в Акапулько, поднялся на четвертое место.
После службы кардинал направился в церковные покои с тем, чтобы сменить облачение. Неизвестные воры воспользовались этим и украли у него портфель, в котором находилась золотая брошь - подарок понтифика, и одежда священника.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".