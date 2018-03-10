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    Буэнос-Айрес (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Статуя Лионеля Месси в Буэнос-Айресе после атаки вандалов
    Вандалы разбили статую Месси
    14:24 04.12.2017
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    Статуя пятикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси подверглась атаке вандалов. Злоумышленники сломали верхнюю часть бронзовой статуи, уцелели только нижние части ног скульптуры.
    Александр Долгополов
    Украинец Долгополов стал победителем теннисного турнира в Буэнос-Айресе
    21:49 19.02.2017
    50
    Украинский теннисист Александр Долгополов обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Матч продолжался 1 час 40 минут и закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Украинец Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе
    21:16 18.02.2017
    47
    Украинский теннисист в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2. Призовой фонд соревнований составляет почти 550 тысяч долларов.
    Украинский теннисист Александр Долгополов. Архивное фото
    Украинский теннисист Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
    23:24 17.02.2017
    37
    Александр Долгополов в четвертьфинале обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. В полуфинале украинец встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4-й номер посева).
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Украинец Долгополов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Буэнос-Айресе
    02:42 17.02.2017
    46
    Александр Долгополов в матче второго круга переиграл вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса. В 1/4 финала турнира украинец сыграет с победителем матча между австрийцем Геральдом Мельцером и аргентинцем Гуидо Андреоцци.
    Футболист Лионель Месси
    В Буэнос-Айресе вандалы разрушили статую Лионеля Месси
    06:25 11.01.2017
    110
    Кто разрушил статую нападающего "Барселоны", установленную минувшим летом, неизвестно. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению, сообщили власти Буэнос-Айреса.
    Лионель Месси в бронзе: в Аргентине установили статую футболиста. Видео
    Лионель Месси в бронзе: в Аргентине появилась статуя футболиста 
    13:49 29.06.2016
    190
    Статуя аргентинского нападающего футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси была открыта во вторник в Буэнос-Айресе. Статуя, выполненная из бронзы, установлена на одной из улиц на берегу Ла-Платы.
    Крупный пожар произошел рядом с главным аэропортом Аргентины
    Крупный пожар произошел рядом с главным аэропортом Аргентины
    07:13 13.03.2016
    40
    Причины возгорания пока остаются не установленными, пострадавших нет. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии пожара на фоне стоящих в воздушной гавани самолетов.
    Персональный самолет группы Iron Maiden врезался в буксир
    Персональный самолет группы Iron Maiden врезался в буксир
    23:57 12.03.2016
    501
    Самолет буксировали на дозаправку, когда во время движения деталь, соединяющая буксир и транспортное средство отвалилась. На повороте самолет стал неуправляемым и врезался в буксир.
    ЧП на ралли Дакар: момент наезда авто на толпу зрителей. Видео
    ЧП на ралли "Дакар": момент наезда авто на толпу зрителей 
    11:42 03.01.2016
    1093
    В субботу в "прологе" "Дакар"-2016, стартовавшем в аргентинском Буэнос-Айресе, автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. По последним данным, пострадали 10 человек.
    Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине
    Во время аварии на ралли "Дакар" пострадали 10 зрителей
    11:05 03.01.2016
    197
    После аварии в больницу были доставлены десять человек, в том числе одна беременная девушка, состояние которое на данный момент удовлетворительное. В тяжелом состоянии находятся отец и 14-летний сын.
    Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж
    Дело Ассанжа не дойдет до суда из-за отсутствия обвинений - юрист
    08:46 10.09.2015
    94
    Бывший испанский судебный следователь Гарсон заявил, что "обвинений нет спустя пять лет после начала следствия, а также существует достаточно сведений, чтобы выступить против обвинений".
    Кит причалил в элитные доки Буэнос-Айреса. Видео
    Кит "причалил" в элитные доки Буэнос-Айреса 
    18:45 04.08.2015
    423
    Кит заплыл в доки элитного района Буэнос-Айреса, чем вызвал удивление у жителей и гостей города, поскольку такого в Пуэрто-Мадеро еще не видели. Животное плавало мимо дорогих яхт, пуская фонтан брызг. А на пристани собрались десятки зевак.
    Рафаэль Надаль
    Надаль стал третьей ракеткой мира
    08:25 02.03.2015
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    Надаль одержал победу на турнире в Буэнос-Айресе, одолев аргентинца Хуана Монако со счетом 6:4, 6:1. Японец Кэй Нисикори, уступивший испанцу Давиду Ферреру в финале турнира в Акапулько, поднялся на четвертое место.
    Железнодорожный светофор
    Более 25 человек пострадали в аварии на железной дороге в Аргентине
    03:58 19.11.2014
    35
    Инцидент произошел во вторник во второй половине дня на железной дороге "Митре" у станции "Вилья-Уркиса". Электропоезд зацепил рулон проволоки, лежащей на путях, что вызвало панику среди пассажиров.
    Антиправительственный митинг в Буэнос-Айресе (Аргентина)
    Тысячи людей устроили антиправительственные протесты в Буэнос-Айресе 
    01:15 15.11.2014
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    Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в знак протеста против политики президента Аргентины Кристины Киршнер. Они возмущены уровнем коррупции и инфляции.
    Полиция Аргентины
    Автокран врезался в автобус под Буэнос-Айресом, 20 человек пострадали
    06:28 13.11.2014
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    По данным свидетелей, автокран выехал на перекресток на красный свет, в результате чего стрела крана ударила по автобусу с пассажирами.
    Аргентина - Буэнос-Айрес
    Более 5,2 тыс человек пострадали от сильных дождей в столице Аргентины
    23:33 03.11.2014
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    За последние сутки в столице страны выпало более 130 миллиметров осадков.
    Папа Римский Франциск
    Воры ограбил архиепископа Буэнос-Айреса, украв подарок Папы Римского
    22:17 25.10.2014
    69
    После службы кардинал направился в церковные покои с тем, чтобы сменить облачение. Неизвестные воры воспользовались этим и украли у него портфель, в котором находилась золотая брошь - подарок понтифика, и одежда священника.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Два беспилотника почти на час парализовали работу аэропорта Буэнос-Айреса
    04:05 24.10.2014
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    Инцидент произошел днем в четверг в аэропорту имени Хорхе Ньюбери, который обслуживает региональные и местные рейсы, сообщает электронное издание Infobae.
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