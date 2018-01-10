Знаменитый футбольный тренер пострадал при аварии на ралли "Дакар"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер лондонского "Челси" португалец Андре Виллаш-Боаш был госпитализирован после аварии на ралли-марафоне "Дакар", сообщает Record.

Автомобиль Виллаша-Боаша и его соотечественника Рубена Фарии попал в аварию во вторник на четвертом этапе ралли-марафона. Португалец был доставлен в больницу в связи с болями в спине. Позднее было объявлено, что Виллаш-Боаш снялся с "Дакара"-2018.

После третьего этапа 40-летний португалец, дебютировавший на "Дакаре", занимал 43-е место в зачете автомобилей.

В конце ноября было объявлено, что Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера китайского СИПГ. До клуба из Шанхая португалец возглавлял петербургский "Зенит", также он тренировал "Порту", "Челси" и "Тоттенхэм".