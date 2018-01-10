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    Знаменитый футбольный тренер пострадал при аварии на ралли "Дакар"

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    Автомобиль португальца Андре Виллаш-Боашаи и его соотечественника Рубена Фарии попал в аварию на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар". Позднее Виллаш-Боаш снялся с гонки.
    Автомобиль футбольного тренера Виллаша-Боаша попал в аварию на ралли Париж - Дакар
    Фото Record

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер лондонского "Челси" португалец Андре Виллаш-Боаш был госпитализирован после аварии на ралли-марафоне "Дакар", сообщает Record.

    ЧП на ралли Дакар: момент наезда авто на толпу зрителей. Видео
    Campeones TV/Youtube
    ЧП на ралли "Дакар": момент наезда авто на толпу зрителей

    Автомобиль Виллаша-Боаша и его соотечественника Рубена Фарии попал в аварию во вторник на четвертом этапе ралли-марафона. Португалец был доставлен в больницу в связи с болями в спине. Позднее было объявлено, что Виллаш-Боаш снялся с "Дакара"-2018.

    После третьего этапа 40-летний португалец, дебютировавший на "Дакаре", занимал 43-е место в зачете автомобилей.

    В конце ноября было объявлено, что Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера китайского СИПГ. До клуба из Шанхая португалец возглавлял петербургский "Зенит", также он тренировал "Порту", "Челси" и "Тоттенхэм".

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