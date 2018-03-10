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Как заявил глава Автомобильного клуба Италии Анджело Дамиани Стикки, автодром в Монце переживал трудные времена, но худшее уже позади. "И теперь мы близки к подписанию контракта, по которому "Формула-1" останется в Брианце еще на семь лет", - отметил он.