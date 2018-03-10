9 октября национальная сборная Украины по футболу на НСК "Олимпийский" проиграла сборной Хорватии, не сумев выйти в стадию плей-офф за право поехать на Чемпионат мира – 2018, который состоится в России.
По словам президента Петра Порошенко, у него в семье очень демократические отношения, его супруга ведет активную общественную деятельность и касательно того, что собирается снимать цикл передач неполитических абсолютно, она не советовалась.
В проекте заявления Совфеда РФ предлагается проведение в рамках Совета ООН по правам человека обсуждения по вопросу о соблюдении в сферах олимпизма и паралимпизма положений Всеобщей декларации прав человека и резолюций Генассамблеи ООН.
Согласно решению исполкома Европейской лиги плавания, в 2017 году в Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Также было принято решение о проведении в Будапеште в 2020 году чемпионата Европы по водным видам спорта.
По словам двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Исинбаевой, ее бабушка уже последние лет 6-7 принимает милдронат, и "супербабушкой не стала, сверхъестественных способностей так и не выявилось, выносливости не прибавилось".
Как заявил глава Автомобильного клуба Италии Анджело Дамиани Стикки, автодром в Монце переживал трудные времена, но худшее уже позади. "И теперь мы близки к подписанию контракта, по которому "Формула-1" останется в Брианце еще на семь лет", - отметил он.
Четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию в Бордо был отменен после выступлений в короткой программе из-за серии атак в Париже; Международный союз конькобежцев рассматривает вариант, при котором очки спортсмены получат по результатам первой программы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".