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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Сергей Кулиш на соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки
    В Украине урегулировали вопрос использования спортивного оружия
    16:59 14.02.2018
    140
    Изменения, регулирующие использование спортивного оружия, внесены в закон "О физической культуре и спорте". В частности вводится термин "спортивное оружие".
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских олимпийцев 13 февраля
    Провальные выступления украинцев на Олимпиаде во вторник 
    11:59 14.02.2018
    2251Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Во вторник, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане украинцы принимали участие в трех спортивных состязаниях: горнолыжный спорт, спринт классический стиль и санный спорт.
    Олимпиада в Пхеньхане
    Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта
    15:53 12.02.2018
    2390Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Зимние Олимпийские Игры в южно-корейском Пхенчхане рискуют запомнится как первый турнир, на котором спортивная составляющая стала не основной.
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Леонид Буряк: в 2017-м украинский спорт проиграл скандалам
    08:11 31.12.2017
    873
    Об успехах и провалах футбольной Украины в 2017-м в интервью РИА Новости Украине рассказал легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк.
    Матч Украина - Хорватия
    О деградации: спорт как зеркало политики
    11:33 13.10.2017
    1240
    9 октября национальная сборная Украины по футболу на НСК "Олимпийский" проиграла сборной Хорватии, не сумев выйти в стадию плей-офф за право поехать на Чемпионат мира – 2018, который состоится в России.
    Спортподготовка Олега Винника
    В Одессе на набережной "распяли" певца Олега Винника 
    11:49 22.08.2017
    1821
    Украинский певец Олег Винник показал отличную спортивную форму, продемонстрировав кадры утренней "зарядки" на морском побережье. Подробнее смотрите в видео.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Порошенко понравился анонс спортивной передачи, которую будет вести его жена
    04:43 15.05.2017
    235Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    По словам президента Петра Порошенко, у него в семье очень демократические отношения, его супруга ведет активную общественную деятельность и касательно того, что собирается снимать цикл передач неполитических абсолютно, она не советовалась.
    Спикер Рады присоединился к флешмобу с отжиманиями
    Парубий присоединился к флешмобу по отжиманию 
    20:55 28.01.2017
    234
    Глава Верховной Рады Андрей Парубий принял участие во флешмобе #22pushupchallenge в знак солидарности с украинскими военными. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
    Оксана Кошелева
    Россиянка в 20-градусный мороз сдвинула два трамвайных вагона весом 42 т
    18:57 21.01.2017
    343
    Как призналась многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью Оксана Кошелева в интервью журналистам, она мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.
    Организация объединенных наций
    Россия предложила обсудить в ООН вопрос деполитизации спорта
    17:45 26.09.2016
    75Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    В проекте заявления Совфеда РФ предлагается проведение в рамках Совета ООН по правам человека обсуждения по вопросу о соблюдении в сферах олимпизма и паралимпизма положений Всеобщей декларации прав человека и резолюций Генассамблеи ООН.
    Чемпионат мира FINA 2015. Синхронные прыжки в воду.Архивное фото
    Украина получила право на проведение ЧЕ по прыжкам в воду в 2017
    02:46 10.07.2016
    84
    Согласно решению исполкома Европейской лиги плавания, в 2017 году в Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Также было принято решение о проведении в Будапеште в 2020 году чемпионата Европы по водным видам спорта.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Песков объяснил, как оказался ночью на мойке в красных спортивных штанах
    19:36 26.03.2016
    839
    Фотография пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в красных спортивных штанах произвела общественный резонанс, ее активно обсуждали интернет-пользователи в социальных сетях.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева: мельдоний как допинг - это смешно, надо ждать запрета гематогена
    22:55 09.03.2016
    935
    По словам двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Исинбаевой, ее бабушка уже последние лет 6-7 принимает милдронат, и "супербабушкой не стала, сверхъестественных способностей так и не выявилось, выносливости не прибавилось".
    Украиннец Шмуратко завоевал серебро на Юношеских олимпийских играх
    Украинец Шмуратко завоевал серебро на Юношеских Олимпийских играх
    04:39 21.02.2016
    85
    В смешанных командных соревнованиях по фигурному катанию 14-летний украинец в составе команды под названием Future в своем прокате получил 89.66 баллов, что является его лучшим результатом в сезоне.
    Биатлон. Женщины
    Украинские биатлонисты на кубке IBU взяли два золота за день
    20:19 23.01.2016
    273
    Команда в составе Надежды Белкиной, Яны Бондар, Руслана Ткаленко и Дмитрия Русинова прошла гонку без штрафных кругов. Победу также одержали украинские биатлонисты и в одиночной эстафете.
    Французский экипаж пытается выбраться из песка во время 10 этапа ралли Дакар.
    Француз Петерансель в 12-й раз стал победителем ралли-рейда "Дакар"
    21:40 16.01.2016
    139
    В общем зачете автомобилей победил Петерансель, вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия (Mini, +34,58), третьим - южноафриканец Жиниэль де Вильерс (Toyota, +1:02.47). Васильев стал восьмым (+2:01,45).
    Гонки Формулы-1. Архивное фото
    Новый контракт на проведение Гран-при Италии "Ф-1" будет рассчитан на 7 лет
    20:34 10.01.2016
    51
    Как заявил глава Автомобильного клуба Италии Анджело Дамиани Стикки, автодром в Монце переживал трудные времена, но худшее уже позади. "И теперь мы близки к подписанию контракта, по которому "Формула-1" останется в Брианце еще на семь лет", - отметил он.
    Фигурное катание
    Трагедия в Париже. Этап Гран-при по фигурному катанию отменен
    15:14 15.11.2015
    521Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию в Бордо был отменен после выступлений в короткой программе из-за серии атак в Париже; Международный союз конькобежцев рассматривает вариант, при котором очки спортсмены получат по результатам первой программы.
    Логотип ФИФА
    Минспорт Франции поддержал Платини в деле о коррупции в ФИФА
    15:21 03.10.2015
    61Скандал в ФИФА-УЕФА
    Как отметил Тьерри Брайар, Платини "знает, что он чист". "Он все объяснил. Я всецело верю в четность Платини и его решимость стать президентом ФИФА", - отметил госсекретарь ведомства.
    Фестиваль ретро-автомобилей Leopolis Grand Prix 2015 во Львове
    Фестиваль ретро-автомобилей "Leopolis Grand Prix 2015" во Львове 
    18:36 13.06.2015
    954
    Во Львове 12-14 июня традиционно проходит автомобильный фестиваль "Leopolis Grand Prix 2015", который в этом году приурочен к 85-й годовщине первых кольцевых автогонок во Львове.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Олимпиада в Пхеньхане
    Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта
    15:53 12.02.2018
    2390
    Зимние Олимпийские Игры в южно-корейском Пхенчхане рискуют запомнится как первый турнир, на котором спортивная составляющая стала не основной.
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских олимпийцев 13 февраля
    Провальные выступления украинцев на Олимпиаде во вторник 
    11:59 14.02.2018
    2251
    Во вторник, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане украинцы принимали участие в трех спортивных состязаниях: горнолыжный спорт, спринт классический стиль и санный спорт.
    Сергей Кулиш на соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки
    В Украине урегулировали вопрос использования спортивного оружия
    16:59 14.02.2018
    140
    Изменения, регулирующие использование спортивного оружия, внесены в закон "О физической культуре и спорте". В частности вводится термин "спортивное оружие".
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