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Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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"КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков
06:25 15.01.2017
222
В субботу экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд.
Ралли-рейд "Дакар"-2017
00:47 15.01.2017
179
В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Лёб (Peugeot) со временем 28 минут 55 секунд.
"Большое женское ралли" в Киеве
23:30 08.03.2016
368
"Большое женское ралли" в 18 раз состоялось в Киеве. Дистанция ралли - 70 километров. Стартовали девушки от НСК "Олимпийский", там же и финишировали.
Ралли "Дакар"-2016: автомобиль влетел в толпу зрителей
18:23 03.01.2016
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Автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. Пострадало десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Первый этап ралли-рейда "Дакар"-2016 отменен – организаторы
16:00 03.01.2016
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Согласно информации, автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. Пострадало десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Во время ралли в Испании погибли шесть человек
19:07 06.09.2015
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Автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время авторалли в автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании, в результате погибли, по меньшей мере, шесть человек.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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