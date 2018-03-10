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    ралли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ралли-рейд Дакар-2017
    "КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков
    06:25 15.01.2017
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    В субботу экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд.
    Ралли-рейд Дакар-2017
    Ралли-рейд "Дакар"-2017 
    00:47 15.01.2017
    179
    В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Лёб (Peugeot) со временем 28 минут 55 секунд.
    Большое женское ралли в Киеве. Видео
    "Большое женское ралли" в Киеве 
    23:30 08.03.2016
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    "Большое женское ралли" в 18 раз состоялось в Киеве. Дистанция ралли - 70 километров. Стартовали девушки от НСК "Олимпийский", там же и финишировали.
    Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине
    Ралли "Дакар"-2016: автомобиль влетел в толпу зрителей 
    18:23 03.01.2016
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    Автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. Пострадало десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
    Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона Дакар в Аргентине
    Первый этап ралли-рейда "Дакар"-2016 отменен – организаторы
    16:00 03.01.2016
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    Согласно информации, автомобиль китайской гонщицы Го Мэйлин вылетел за ограждение и врезался в толпу зрителей. Пострадало десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
    Во время ралли в Испании погибли 6 человек
    Во время ралли в Испании погибли шесть человек 
    19:07 06.09.2015
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    Автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время авторалли в автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании, в результате погибли, по меньшей мере, шесть человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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