По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
Глава тренерского комитета Федерации футбола Украины Мирон Маркевич в среду, 19 октября, попал под обстрел у КПВВ "Марьинка", куда отправился проведать пограничников, сообщил пресс-атташе Госпогранслужбы Олег Слободян.
Футболисты днепропетровского "Днепра" на своем поле нанесли поражение донецкому "Шахтеру" в матче 18-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра в Днепропетровске завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
Во время церемонии главный тренер Днепра Мирон Маркевич получил награду "Человек года" среди львовян. Как отмечается, награду Мирон Богданович получил во многом благодаря выходу его команды в финал Лиги Европы.
Футбольный мир явно удивился бы, узнав подробности внутренней кухни одного из участников сегодняшнего финала Лиги Европы. Действуя в режиме жесткой экономии, "Днепр" отстаивает реноме не только страны, но и своего владельца.
"Днепр" на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг выиграл у итальянского "Наполи" 1:0 во втором полуфинальном матче Лиги Европы. В финале, который состоится 27 мая в Варшаве, днепряне сыграют с итальянской "Севильей".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".