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    Мирон Маркевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Маркевич попал под обстрел возле Марьинки: кадры пограничников
    Маркевич попал под обстрел возле Марьинки: кадры пограничников 
    10:17 20.10.2016
    1446Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Глава тренерского комитета Федерации футбола Украины Мирон Маркевич в среду, 19 октября, попал под обстрел у КПВВ "Марьинка", куда отправился проведать пограничников, сообщил пресс-атташе Госпогранслужбы Олег Слободян.
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Маркевич заявил, что "Днепр" не отпустил его в европейский клуб
    10:51 04.10.2016
    245
    Мирон Маркевич уточнил, что в минувшем году он обратился к руководству ФК с просьбой о том, чтобы его отпустили в европейский клуб, а он откажется от всяких финансовых обязательств.
    Бывший главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    Маркевич намерен отсудить у "Днепра" $1,7 млн
    12:13 20.09.2016
    162
    Опытный тренер Мирон Маркевич покинул днепропетровский "Днепр" летом 2016 года, когда у клуба начались серьезные финансовые проблемы. По его словам, клуб задолжал большую сумму.
    Игрок сборной Германии Жером Боатенг, вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.
    Судьбоносное решение. Главный тренер сборной Украины по футболу, кто он?
    13:43 15.07.2016
    1191EURO-2016: победа Португалии
    Сегодня в Доме футбола будет представлен новый главный тренер сборной Украины. РИА Новости Украина предлагает оценить кандидатуры тех, кто будет претендовать на важный пост.
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    Маркевич объявил об уходе с поста главного тренера "Днепра"
    09:53 30.06.2016
    448
    Говоря о своих дальнейших планах, именитый тренер рассказал, что пока не определился, как продолжит свою карьеру. В ближайшее время он займется своей футбольной школой.
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    Маркевич сообщил, когда уйдет из "Днепра"
    14:32 23.03.2016
    225
    Главный тренер днепропетровского клуба Мирон Маркевич выразил свое отношение к футболистам, которые уехали играть в РФ, и отметил, что шаг в отношении Селезнева оправдан.
    Днепр декласировал Шахтер в чемпионате Украины
    "Днепр" декласcировал "Шахтер" в чемпионате Украины 
    00:14 14.03.2016
    329
    Футболисты днепропетровского "Днепра" на своем поле нанесли поражение донецкому "Шахтеру" в матче 18-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра в Днепропетровске завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
    Главный тренер ФК Реал Мадрид Жозе Моуриньо. Архивное фото
    Моуринью прибыл на матч Украина - Испания для просмотра Ярмоленко - СМИ
    22:01 12.10.2015
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    Знаменитый тренер находится на НСК "Олимпийский" и наблюдает за отборочной игрой Чемпионата Европы 2015 года. Также на трибунах замечен Мирча Луческу.
    Игрок ФК Днепр Андерсон Пике
    "Днепр" представил шесть новичков команды
    15:56 10.09.2015
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    Главный тренер днепропетровской команды Мирон Маркевич и гендиректор "Днепра" Андрей Стеценко представили шесть игроков, которые летом подписали с клубом контракты.
    Игорь Коломойский на конгрессе ФФУ
    Коломойский не принял отставку Маркевича - СМИ
    15:49 11.08.2015
    214
    Президент футбольного клуба "Днепр" отказался принять отставку главного тренера команды. Накануне стало известно, что Маркевич уведомил топ-менеджмент клуба о желании разорвать контракт.
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    Тренер "Днепра" Маркевич подал в отставку - СМИ
    15:45 10.08.2015
    482
    Мирон Маркевич заявил, что провел переговоры с руководством клуба о возможном разрыве контракта. Он намерен прекратить сотрудничество с ФК "Днепр".
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    Тренер "Днепра" стал "Человеком года" во Львове
    10:08 15.06.2015
    82
    Во время церемонии главный тренер Днепра Мирон Маркевич получил награду "Человек года" среди львовян. Как отмечается, награду Мирон Богданович получил во многом благодаря выходу его команды в финал Лиги Европы.
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    Маркевич: "Днепр" старался показать свой лучший футбол
    01:07 28.05.2015
    257
    "Днепр" впервые в своей истории играл в финале Лиги Европы. "Севилья" является рекордсменом по количеству побед в рамках турнира - на счету команды Унаи Эмери четыре трофея.
    Победа Днепра
    "Днепр" - "Севилья". Победа "Днепра", проигрыш Коломойского
    13:12 27.05.2015
    1863
    Футбольный мир явно удивился бы, узнав подробности внутренней кухни одного из участников сегодняшнего финала Лиги Европы. Действуя в режиме жесткой экономии, "Днепр" отстаивает реноме не только страны, но и своего владельца.
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич. Архивное фото
    Маркевич: игроки сотворили чудо
    00:17 15.05.2015
    97
    "Днепр" на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг выиграл у итальянского "Наполи" 1:0 во втором полуфинальном матче Лиги Европы. В финале, который состоится 27 мая в Варшаве, днепряне сыграют с итальянской "Севильей".
    Главный тренер ФК Днепр Мирон Маркевич
    "Днепр" постарается иначе провести ответный матч с "Наполи" - Маркевич
    10:26 08.05.2015
    652
    Главный тренер днепропетровской команды считает, что в ответной встрече полуфинала Лиги Европы "Днепр" должен сыграть сильнее.
    Главный тренер ФК Металлист Мирон Маркевич
    Маркевич оценил в 40% шансы команды пройти "Наполи" в полуфинале ЛЕ
    23:03 06.05.2015
    46
    Прежде всего надо подумать над тем, как не дать игрокам "Наполи" сыграть так, как они привыкли, сказал главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич.
    Мирон Маркевич
    Маркевич рассказал, когда вернется к работе после болезни
    10:22 23.03.2015
    83
    Главный тренер "Днепра" восстанавливается во Львове после резкого ухудшения состояния здоровья. Маркевич уже чувствует себя намного лучше.
    Главный тренер футбольного клуба Днепр Мирон Маркевич
    Главный тренер "Днепра" Маркевич не полетит в Амстердам
    12:18 18.03.2015
    95
    На Лигу Европы, где днепропетровский "Днепр" будет играть с нидерландским "Аяксом", украинская команда отправится без своего наставника - Маркевич заболел.
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    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
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