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    Сборная Испании по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Травма вратаря сборной России по футболу Лунева. Видео
    Коленом в голову. Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму 
    05:04 15.11.2017
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    Андрей Лунев получил сотрясение мозга в товарищеском матче со сборной Испании, который прошел во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 3:3.
    Защитник Барселоны Жерар Пике. Архивное фото
    Болельщики сборной Испании освистывали и оскорбляли Пике
    23:56 02.10.2017
    570Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    На тренировке сборной Испании в понедельник болельщики освистывали и оскорбляли 30-летнего Жерара Пике, требуя от него покинуть национальную команду.
    Игроки сборной Испании Хорди Альба (слева) и Серхио Рамос. Архивное фото
    Сборная Испании обыграла македонцев в отборе ЧМ-2018
    02:45 12.06.2017
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    Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон (слева) и игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи
    Испанцы разгромили македонцев, итальянцы – Лихтенштейн в отборе ЧМ-2018
    05:33 13.11.2016
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    В 4-м туре группы G испанцы на своем поле победили македонцев со счетом 4:0. Дарко Велковски на 34-й минуте поразил собственные ворота, еще по голу забили Витоло (63-я минута), Начо Монреаль (84) и Ариц Адурис (85).
    Защитник Барселоны Жерар Пике
    Жерар Пике заявил, что завершит карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018
    03:43 10.10.2016
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    По словам защитника футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике, чемпионат мира по футболу в России станет его последним турниром в футболке сборной Испании.
    Игрок сборной Испании Альваро Мората (справа) и игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини
    EURO-2016: вендетта по-итальянски
    08:25 28.06.2016
    636EURO-2016: победа Португалии
    Завершилась и эпоха доминирования в европейском футболе испанцев, которые официально сложили с себя полномочия чемпионов.
    Игрок сборной Испании Сеск Фабрегас, игрок сборной Италии Грациано Пелле, игрок сборной Испании Серхио Рамос, игрок сборной Испании Жерар Пике и игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи (слева направо)
    Итальянская вендетта на EURO-2016 
    23:48 27.06.2016
    225EURO-2016: победа Португалии
    Действующий чемпион Европы сборная Испании по футболу проиграла команде Италии в матче 1/8 финала проходящего во Франции Евро-2016 и вылетела из турнира.
    Игрок сборной Испании Альваро Мората (справа) и игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини
    Матч между Испанией и Италией стал самым посещаемым на EURO-2016
    23:17 27.06.2016
    144EURO-2016: победа Португалии
    Матч, прошедший в понедельник на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и завершившийся победой итальянцев со счетом 2:0, собрал на трибунах 76,165 болельщиков.
    Мяч на Евро-2016
    Фаворит явный против скрытого: Испания и Италия сыграют на EURO-2016
    06:25 27.06.2016
    461EURO-2016: победа Португалии
    Матч между сборными Испании и Италии пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени и начнется в 19:00, а команды Англии и Исландии проведут свою встречу в Ницце в 22:00.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Сборная Испании по футболу проиграла команде Грузии
    23:59 07.06.2016
    426
    Встреча, состоявшаяся во вторник в испанском городе Хетафе, завершилась со счетом 1:0 в пользу грузин. Единственный мяч в игре на 40-й минуте забил Торнике Окриашвили.
    Защитники Карлос Марчена (4) и Карлес Пуйоль (5) сборной Испании. Архивное фото
    Чемпион мира и Европы по футболу Карлос Марчена объявил о завершении карьеры
    22:14 19.01.2016
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    "Я заканчиваю карьеру игрока. Это решение далось мне непросто, но это жизнь, и теперь настало время для новой эры", - заявил чемпион мира и Европы по футболу испанец Карлос Марчена.
    Евро-2016. Украина - Испания
    Де Хеа и невезение помешали победить испанцев - Ярмоленко
    10:04 13.10.2015
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    Ярмоленко признал, что каждый игрок группы атаки сборной Украины должен был забивать, как минимум, по одному разу. "Даже как-то странно: столько создать и остаться ни с чем", - сказал Ярмоленко.
    Евро-2016. Украина - Испания
    Сборная Украины проиграла Испании 0-1
    23:57 12.10.2015
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    Национальная сборная по футболу уступила в Киеве именитым соперникам с минимальным счетом. Единственный гол в первом тайме забил Марио Гаспар, Андрей Пятов также отразил пенальти.
    Артем Федецкий во время матча сборных Украины и Словакии
    Украина проиграла сборной Испании в матче отбора ЧЕ-2016
    23:40 12.10.2015
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    Украинцы создали не менее пяти голевых моментов, однако не реализовали их благодаря уверенной игре испанского голкипера Дэвида Де Хэа. Единственный гол забил Марио Гаспар на 21-й минуте.
    Главный тренер ФК Реал Мадрид Жозе Моуриньо. Архивное фото
    Моуринью прибыл на матч Украина - Испания для просмотра Ярмоленко - СМИ
    22:01 12.10.2015
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    Знаменитый тренер находится на НСК "Олимпийский" и наблюдает за отборочной игрой Чемпионата Европы 2015 года. Также на трибунах замечен Мирча Луческу.
    Подготовка сборной Украины к матчу с Испанией
    Подготовка сборной Украины к матчу с Испанией 
    10:03 12.10.2015
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    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко собрал футболистов на открытую тренировку на базе украинской команды в Конча-Заспе.
    Сборная Украины по футболу. Архивное фото
    Сборная Украины проведет матч с Испанией в рамках отбора ЧЕ-2016
    09:15 12.10.2015
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    На НСК "Олимпийский" в Киеве состоится игра в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы. Украинская команда продолжает бороться за выход в финальную часть турнира.
    Отборочный матч на Евро-2016 Испания - Украина
    Перед матчем со сборной Украины испанцы Мората и Силва получили травмы
    07:06 10.10.2015
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    Испанцы в пятницу в Логроньо разгромили люксембуржцев со счетом 4:0, благодаря чему гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.
    Фоменко: сборная Украины — на третьем месте в Европе
    10:32 27.03.2015
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    Главный тренер сборной дал оценку соперников украинцев в отборочном матче в квалификации на Чемпионат Европы 2016 года.
    Игроки сборной Украины
    Сборная Украины отправилась в Испанию на отборочный матч ЧЕ-2016
    16:36 26.03.2015
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    Футболисты сборной Украины улетели из "Борисполя" на отборочный матч против испанцев. Игра состоится вечером в пятницу.
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