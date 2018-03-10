Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
В 4-м туре группы G испанцы на своем поле победили македонцев со счетом 4:0. Дарко Велковски на 34-й минуте поразил собственные ворота, еще по голу забили Витоло (63-я минута), Начо Монреаль (84) и Ариц Адурис (85).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".