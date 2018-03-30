Участники ЧМ-2018: сборная Испании

Фото Sputnik, Алексей Даничев

Сборная Испании по футболу — это команда с очень непростой судьбой, которая десятилетиями шла к вершинам мирового футбола. Несколько поколений игроков понадобилось для того, чтобы "фурия роха" ("красная фурия") прочно обосновалась на Олимпе среди уже давно признанных грандов.

Королевская федерация футбола Испании была основана в 1909 году, а первым международным турниром стала Олимпиада в Антверпене в 1920-м, на которой испанские футболисты выиграли свои первые медали, завоевав серебро. Год спустя сборная Испании провела первый домашний международный матч, в котором обыграла Бельгию со счетом 2:1. Так было положено начало истории сборной.

Следующим этапом развития национальной команды должны были стать чемпионаты мира, идея проведения которых уже витала в воздухе и материализовалась в первый турнир в 1930 году в Уругвае. Но, несмотря на родственность двух народов, в Южную Америку испанцы не поехали.

Да и вообще, положа руку на сердце, можно сказать, что сборная Испании и чемпионат мира как турнир достаточно долго притирались друг к другу. Из 10 первых мундиалей южане пропустили шесть, и только в 1950 году в Бразилии (туда они все-таки отправились) команда показала неплохой результат, заняв четвертое место. И все же такой итог не соответствовал потенциалу команды и классу призываемых в сборную игроков. Все дело в том, что, имея в своем составе звезд мирового класса, практически в каждом варианте сборной тренерам команды никак не удавалось собрать целостный коллектив.

Фото Антон Денисов Сборная Испании – чемпион Европы. Финальный матч первенства Старого Света 2008 года закончился победой сборной Испании над национальной командой Германии со счетом 1:0

Причин здесь множество и не последняя из них — особенность испанского государства, состоящего из провинций, которые собраны из 17 административных областей, взаимоотношения между которым далеко не всегда гладкие, или даже антагонистические, как, скажем, между Барселоной и Мадридом. Естественно, что все околофутбольные страсти и распри передавались и самим игрокам. Правда, "выстрелить" в тот период сборной Испании все же удалось. На домашнем чемпионате Европы в 1964 году "красная фурия" выиграла титул, обыграв в финальном матче сборную СССР со счетом 2:1.

Взаимоотношения между сборной и чемпионатом мира стали налаживаться с 1978 года и пошли на пользу как одним, так и другим. После мундиаля в Аргентине испанцы не пропустили ни одного мирового форума, лишь дважды не смогли преодолеть групповой этап, но им катастрофически продолжало не везти. Всегда чего-то не хватало — самой малости.

Особенно хороший состав у Испании был на первенстве мира 1986 года в Мексике и мундиале 1990-го в Италии: Субисаретта, Мичел, Бакеро, Васкес, Бутрагеньо. Но, к сожалению, для болельщиков сборной до медалей команда так и не добралась. В Мексике испанцы уступили в ¼ финала Бельгии в серии послематчевых пенальти, а четыре года спустя, уже на стадии 1/8 финала в дополнительное время были биты сборной Югославии 1:2.

На следующем чемпионате мира в 1994 году в США основу сборной Испании составляли те футболисты, которые двумя годами ранее выиграли золотые медали домашней Олимпиады в Барселоне: Луис Энрике, Хосеп Гвардиола, Кике Бегиристайн. Им помогали уже опытные Субисаретта и Йерро. Молодость, азарт, экспрессия сделали из игроков настоящую команду, которая с самого начала турнира показала, что наконец способна достичь чего-то серьезного.

Фото Григорий Сысоев Президент ФИФА Зепп Блаттер вручает Кубок мира по футболу триумфаторам турнира в ЮАР – национальной команде Испании, победившей в финальном матче сборную Голландии.

Легко пройдя группу с Германией, Южной Кореей и Боливией, "фурия роха" в 1/8 финала в энергосберегающем режиме одолела швейцарцев 3:0. Но путь к полуфиналу испанцам преградила Италия с гениальным Роберто Баджо. При счете 1:1 Божественный хвостик забил на 88 минуте и отправил футболистов Испании в преждевременный отпуск.

Совсем "не сложилась песня" у испанцев в 1998 году во Франции. В сборной сияла звезда Рауля, но стараний одного 21-летнего форварда не хватило для того, чтобы преодолеть даже групповой этап. Ошибка умудренного опытом Субисареты повлекла за собой неожиданное поражение от Нигерии 2:3. Даже разгром Болгарии 6:1 в заключительном матче групповой стадии не мог изменить расклад сил в пользу Испании.

Еще более печальным получился вояж на мундиаль в Японию и Южную Корею. В Азию Испания привезла чуть ли не команду мечты: Рауль, Морьентес, Йерро, Мендьета, Хуанфран, Касильяс. Эти парни могли обыграть кого угодно и где угодно. Но только не судейскую бригаду в четвертьфинале против Южной Кореи и главного арбитра встречи Джамаля аль-Гандура. Египетский рефери отменил два чистейших гола испанцев, один из которых был забит в дополнительное время и должен был стать золотым (тогда ФИФА еще пользовалась этим правилом). В итоге основное и дополнительное время победителя не выявили (0:0), а в серии послематчевых пенальти хозяева турнира победили 5:3. Такой звонкой пощечины испанский футбол еще не получал.

После этого в сборной началась очередная смена поколений — страна никогда не испытывала дефицита в игроках высочайшего уровня. В команде начали осваиваться Торрес, Хави, Иньеста, Алонсо, Вилья, Фабрегас. Но их звездный час наступил чуть позже, а именно в 2008 году на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. На том турнире Испания показала феноменальную игру и стала чемпионом абсолютно заслуженно, обыграв в финале Германию со счетом 1:0.

Но "красная фурия" хотела большего, ведь один Кубок Европы в их коллекции уже был (1964). И что самое главное, у команды был потенциал, чтобы выиграть чемпионат мира. Так и произошло в 2010 году на мундиале в ЮАР. Оступившись в первой игре со швейцарцами (0:1), Испания выиграла все оставшиеся шесть матчей. Любопытно, что во всех четырех играх плей-офф они побеждали со счетом 1:0.

Давид Вилья стал одним из лучших бомбардиров того турнира, забив пять мячей. Но самый важный гол в истории сборной Испании на счету Андреса Иньесты. Именно полузащитник "Барселоны" забил на 116 минуте финала против Голландии победный гол, и Испания, пройдя, пожалуй, самый тернистый путь до титула, наконец стала чемпионом мира.

Фото Виталий Белоусов Испанский голеадор Фернандо Торрес оставляет не у дел итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона в разгромном для "скуадра адзурры" финале Евро-2012, который "красная фурия" выиграла со счетом 4:0.

Через два года сборная Испании во второй раз подряд выиграла чемпионат Европы, не оставив в финале камня на камне от сборной Италии, победив 4:0 и продемонстрировав всему миру свою полнейшую гегемонию в футболе того периода.

На ЧМ в России испанцы попали в группу В с Португалией, Марокко и Ираном. На что будет способна "фурия роха", сказать сложно. С уверенностью можно лишь утверждать, что и очередное новое поколение сборной способно преподнести ряд сюрпризов.