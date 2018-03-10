Кандидатов на пост главного тренера сборной Украины по футболу представят в пятницу. Это решение было принято после заседания комитета национальных сборных, которое было инициировано президентом ФФУ Андреем Повелко и состоялось во вторник.
Степаненко отметил, что футболистам "будет тяжело это сделать, но мы очень серьезное настраиваемся на предстоящий поединок. Выиграть завтра важно для нас, для наших семей, для страны, для всех украинских болельщиков".
Ранее СМИ сообщили, что главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко уже объявил игрокам, что для него матч заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Польши станет последним на этом посту.
Накануне матча против Польши главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко провел беседу с футболистами команды, в которой сообщил, что данная игра станет для него последней в качестве наставника сборной Украины.
Национальная сборная Украины как 2006-м и 2012-м вновь представит страну на крупном международном турнире. По прогнозам букмекеров, команда Михаила Фоменко способна, как минимум, преодолеть групповой турнир.
В заявке, озвученной главным тренером сборной, не оказалось опытного полузащитника киевского "Динамо" Олега Гусева, нападающего столичного клуба Артема Кравца, который в прошедшем сезоне выступал в аренде в немецком "Штутгарте".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".