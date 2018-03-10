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    Михаил Фоменко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
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    Игрок сборной Германии Жером Боатенг, вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.
    Судьбоносное решение. Главный тренер сборной Украины по футболу, кто он?
    13:43 15.07.2016
    1191EURO-2016: победа Португалии
    Сегодня в Доме футбола будет представлен новый главный тренер сборной Украины. РИА Новости Украина предлагает оценить кандидатуры тех, кто будет претендовать на важный пост.
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
    ФФУ представит кандидатов на пост преемника Фоменко в пятницу
    09:56 13.07.2016
    108EURO-2016: победа Португалии
    Кандидатов на пост главного тренера сборной Украины по футболу представят в пятницу. Это решение было принято после заседания комитета национальных сборных, которое было инициировано президентом ФФУ Андреем Повелко и состоялось во вторник.
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко
    Фоменко подал в отставку с поста тренера сборной Украины по футболу
    20:12 23.06.2016
    214EURO-2016: победа Португалии
    Также Михаил Фоменко попросил прощения у украинских болельщиков за то, что ему не удалось оправдать их ожидания на Евро-2016 с национальной сборной.
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко
    Фоменко признал, что драки в ЧУ сказались на атмосфере в сборной
    23:39 21.06.2016
    414EURO-2016: победа Португалии
    По словам главного наставника Национальной сборной, когда были сыграны два товарищеских матча против Кипра и Уэльса, "уже было видно, что что-то происходит".
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
    Фоменко: уровень футболистов не позволил реализовывать шансы на EURO-2016
    21:58 21.06.2016
    356EURO-2016: победа Португалии
    По словам главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко, "нужно двигаться дальше, нужно останавливать падение украинского чемпионата, и только через огромную работу возможно двигаться вперед".
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
    Фоменко подтвердил свой уход с поста главного тренера сборной Украины
    12:52 21.06.2016
    268EURO-2016: победа Португалии
    По информации СМИ наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера украинской сборной является ее бывший капитан, экс-нападающий "Милана", "Челси" и киевского "Динамо" Андрей Шевченко.
    Тарас Степаненко
    Степаненко: футболисты отдадут матчу с Польшей все, что у них есть
    08:35 21.06.2016
    271EURO-2016: победа Португалии
    Степаненко отметил, что футболистам "будет тяжело это сделать, но мы очень серьезное настраиваемся на предстоящий поединок. Выиграть завтра важно для нас, для наших семей, для страны, для всех украинских болельщиков".
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Украины и Северной Ирландии
    Фоменко: у меня еще будет время попрощаться с игроками сборной Украины
    22:11 20.06.2016
    347EURO-2016: победа Португалии
    Ранее СМИ сообщили, что главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко уже объявил игрокам, что для него матч заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Польши станет последним на этом посту.
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
    Фоменко сообщил об уходе из сборной после EURO-2016
    02:41 19.06.2016
    1129EURO-2016: победа Португалии
    Накануне матча против Польши главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко провел беседу с футболистами команды, в которой сообщил, что данная игра станет для него последней в качестве наставника сборной Украины.
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Украины и Северной Ирландии
    Фоменко назвал причину второго поражения украинцев на EURO-2016
    23:52 16.06.2016
    6765EURO-2016: победа Португалии
    По мнению главного тренера сборной Украины, основная причина такого результата - отсутствие коллектива на поле. Он добавил, что шансы на выход из группы "у нас есть даже тогда, когда их нет".
    Украинские болельщики на EURO-2016
    Сборная Украины в четверг сыграет с Северной Ирландией на EURO-2016
    10:48 16.06.2016
    525EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Украины сыграет 16 июня в Лионе второй матч на турнире Евро-2016, где ей будет противостоять команда Северной Ирландии. Обе сборные проиграли свои стартовые встречи на чемпионате.
    Игрок сборной Германии Марио Гётце (справа) и игрок сборной Украины Александр Зинченко
    Зинченко пока не хватает опыта важных игр - Фоменко
    04:56 13.06.2016
    233В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По словам главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко, "Александр Зинченко – парень молодой еще, чтобы у него получалось, нужно иметь больше опыта игр за национальную сборную".
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
    Фоменко: сборной Украины не удалось остановить "немецкую машину"
    01:10 13.06.2016
    368В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По словам главного тренера команды Михаила Фоменко, сейчас "главное - восстановить ребят, особенно психологически, что касается Германии, то машина есть машина, остановить ее у нас не получилось".
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу
    Viva Украина! Национальная сборная стартует на EURO-2016
    14:02 12.06.2016
    1087В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Национальная сборная Украины как 2006-м и 2012-м вновь представит страну на крупном международном турнире. По прогнозам букмекеров, команда Михаила Фоменко способна, как минимум, преодолеть групповой турнир.
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу
    Фоменко огласил окончательный состав сборной на Евро-2016
    16:38 31.05.2016
    2047В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    В заявке, озвученной главным тренером сборной, не оказалось опытного полузащитника киевского "Динамо" Олега Гусева, нападающего столичного клуба Артема Кравца, который в прошедшем сезоне выступал в аренде в немецком "Штутгарте".
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу 
    03:15 21.05.2016
    193В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку перед отъездом во Францию для подготовки к финальной части чемпионата Европы 2016 года.
    Тренировка сборной Украины Михаил Фоменко. Архивное фото
    Фоменко огласил расширенный состав сборной Украины на Евро-2016
    17:36 19.05.2016
    1860В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Национальная сборная Украины на групповом этапе Евро-2016 сыграет в квартете С против команд Германии, Польши и Северной Ирландии. Футбольное первенство континента пройдет с 10 июня по 10 июля.
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко на послематчевой пресс-конференции
    Фоменко занимает 21 место в списке высокооплачиваемых тренеров на Евро-2016
    15:04 25.03.2016
    151В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко занял 21-ое место среди заработных плат наставников сборных-участников Евро-2016.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
    Фоменко вошел в рейтинг самых "дорогих" тренеров команд-участниц Евро-2016
    06:40 24.03.2016
    414В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко оказался на 21-м месте с контрактом на 170 тысяч евро и месячным окладом немногим болеее 14 тысяч евро.
    Представление Андрея Шевченко в должности помощника главного тренера сборной Украины
    Андрей Шевченко стал помощником главного тренера сборной Украины
    09:39 16.02.2016
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    Для 39-летнего Шевченко, который в марте 2015 года получил тренерскую лицензию, это будет первый опыт тренерской работы. В тренерский штаб также вошли Владимир Онищенко, Юрий Сивуха и Виталий Шпанюк.
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