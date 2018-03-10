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    Сборная Англии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Экс-тренер сборной Англии Сэм Эллардайс
    Эллардайс покинул пост главного тренера Англии из-за коррупционного скандала
    23:00 27.09.2016
    38
    По заявлению Футбольной ассоциации Англии, "поведение Эллардайса неуместно для главного тренера сборной Англии". Он допустил существенную ошибку и принес извинения.
    Уэйн Руни. Архивное фото
    Уэйн Руни сохранит капитанскую повязку в сборной Англии
    04:41 30.08.2016
    38
    По словам главного тренера сборной Англии по футболу Сэма Эллардайса, оставить Руни капитаном было простым решением, "его уважают партнеры, он наслаждается ответственностью в роли капитана сборной".
    Игроки сборной Исландии
    Ошеломительная победа Исландии над родоначальниками футбола на EURO-2016 
    01:12 28.06.2016
    1060EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Исландии по футболу обыграла команду Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы во Франции и вышла в четвертьфинал турнира.
    Неожиданное поражение Англии на EURO-2016. Видео
    Англия vs Исландия. Неожиданный поворот на EURO-2016 
    00:38 28.06.2016
    904EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Исландии по футболу обыграла команду Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы во Франции и вышла в четвертьфинал турнира.
    Главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон
    Главный тренер сборной Англии по футболу подал в отставку
    00:19 28.06.2016
    362EURO-2016: победа Португалии
    После окончания матча главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон заявил, что уходит в отставку с поста главного тренера национальной команды Англии.
    Игроки сборной Исландии радуются забитому мячу.
    Сборная Исландии обыграла англичан и прошла в 1/4 финала EURO-2016
    23:55 27.06.2016
    395EURO-2016: победа Португалии
    Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:1 в пользу исландцев. Первый гол забил игрок англичан Уэйн Руни. Исландцы отыгрались усилиями защитника "Краснодара" Рагнара Сигурдссона, а победный мяч забил форвард Колбейнн Сигторссон.
    Мяч на Евро-2016
    Фаворит явный против скрытого: Испания и Италия сыграют на EURO-2016
    06:25 27.06.2016
    461EURO-2016: победа Португалии
    Матч между сборными Испании и Италии пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени и начнется в 19:00, а команды Англии и Исландии проведут свою встречу в Ницце в 22:00.
    Игрок сборной Англии Дэниел Старридж, игроки сборной Словакии Томаш Губочан и Ян Дюрица (слева направо)
    Сборная Англии сыграла вничью с командой Словакии на EURO-2016
    00:41 21.06.2016
    124EURO-2016: победа Португалии
    Матч заключительного третьего тура соперников россиян по группе B, прошедший в понедельник в Сент-Этьене, завершился со счетом 0:0. Первую строчку в группе заняли валлийцы – 6 очков. Сборная Англии с 5 очками заняла второе место.
    Английские болельщики после матча.
    Два английских фаната получили тюремные сроки за стычки на EURO-2016
    17:35 13.06.2016
    223В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Cуд Марселя приговорил 41-летнего Яна Хепуорта к трем месяцам тюрьмы, еще один болельщик сборной Англии, 20-летний Александр Бут, получил два месяца тюрьмы.
    Новые кадры штурма россиянами фан-сектора Англии. Видео
    Новые кадры штурма россиянами фан-сектора Англии 
    05:45 12.06.2016
    2090В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Английская федерация футбола (FA) разочарована произошедшим между фанатами в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными России и Англии, нарушителей надо привлечь к ответственности, заявил пресс-атташе команды Англии Марк Уиттл.
    Ночные беспорядки в Марселе
    Ночные беспорядки в Марселе 
    05:31 12.06.2016
    621В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Число пострадавших в результате столкновений в южном французском городе Марселе, где вечером в субботу вничью завершился матч сборных России и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу, возросло до 35 человек.
    Английские болельщики после матча.
    Драка болельщиков после матча сборных Англии и РФ на EURO-2016 
    03:16 12.06.2016
    1747В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Беспорядки на трибунах "Велодрома", где проходил матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Англии, вспыхнули после того, как английские фанаты начали оскорблять россиян, сообщают очевидцы.
    Болельщики покидают стадион после матча.
    Болельщик из Англии находится между жизнью и смертью в Марселе - ТВ
    02:58 12.06.2016
    566В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По информации СМИ, болельщик получил удар металлическим прутом по голове. Его пытались реанимировать, после этого пострадавшего доставили в больницу.
    Болельщики РФ жгут файеры во время матча группового этапа чемпионата Европы по футболу.
    Четверо раненых в Марселе находятся в тяжёлом состоянии - ТВ
    02:24 12.06.2016
    395В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По информации СМИ, в результате столкновений болельщиков в Марселе четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Лёгкие ранения получили трое полицейских.
    Массовая драка российских и английских болельщиков после матча ЧЕ-2016. Видео
    Массовая драка российских и английских болельщиков после матча ЧЕ-2016 
    02:11 12.06.2016
    6515В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Российские болельщики прорвались на трибуну фанатов сборной Англии по окончании матча чемпионата Европы по футболу в Марселе, завязалась драка.
    Болельщики на трибунах после матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России.
    УЕФА: санкции после матча РФ с Англией станут известны в течение суток
    01:55 12.06.2016
    779В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По информации пресс-службы УЕФА, как только поступит вся необходимая информация от дисциплинарного департамента, информация о санкциях будет предоставлена СМИ, "скорее всего, это будет в воскресенье".
    Болельщики после матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России.
    Французские власти завели уголовное дело на болельщика из РФ на ЧЕ
    01:26 12.06.2016
    341В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По информации президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина, возбуждено дело на одного российского болельщика, он был задержан в Старом порту Марселя.
    Проба сил. Все голы матча сборных РФ и Англии на EURO-2016. Видео
    Проба сил. Все голы матча сборных РФ и Англии на EURO-2016 
    01:12 12.06.2016
    534В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Англии в своем стартовом матче на чемпионате Европы во Франции. Субботняя игра группы В, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 1:1.
    Игрок сборной России Сергей Игнашевич, игрок сборной Англии Рахим Стерлинг и игрок сборной России Георгий Щенников.
    Боевая ничья сборных России и Англии на ЧЕ-2016 
    00:37 12.06.2016
    372В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Англии в своем стартовом матче на чемпионате Европы во Франции. Субботняя игра группы В, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 1:1.
    Драка на трибуне болельщиков после матча группового этапа чемпионата Европы по футболу.
    Российские болельщики устроили драку с английскими фанатами на трибуне
    00:09 12.06.2016
    1459В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По окончании встречи российские болельщики, прорвав оцепление стюардов, прорвались на трибуну поклонников сборной Англии, произошла драка.
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