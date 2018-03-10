Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:1 в пользу исландцев. Первый гол забил игрок англичан Уэйн Руни. Исландцы отыгрались усилиями защитника "Краснодара" Рагнара Сигурдссона, а победный мяч забил форвард Колбейнн Сигторссон.
Матч заключительного третьего тура соперников россиян по группе B, прошедший в понедельник в Сент-Этьене, завершился со счетом 0:0. Первую строчку в группе заняли валлийцы – 6 очков. Сборная Англии с 5 очками заняла второе место.
Английская федерация футбола (FA) разочарована произошедшим между фанатами в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными России и Англии, нарушителей надо привлечь к ответственности, заявил пресс-атташе команды Англии Марк Уиттл.
Число пострадавших в результате столкновений в южном французском городе Марселе, где вечером в субботу вничью завершился матч сборных России и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу, возросло до 35 человек.
Беспорядки на трибунах "Велодрома", где проходил матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Англии, вспыхнули после того, как английские фанаты начали оскорблять россиян, сообщают очевидцы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".