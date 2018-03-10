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    Орден Британской империи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Награждение Камбербэтча орденом Британской империи. Видео
    Награждение Камбербэтча орденом Британской империи 
    19:36 10.11.2015
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    Королева Великобритании Елизавета II вручила известному британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу орден Британской империи на торжественной церемонии в Букингемском дворце.
    Актер Бенедикт Камбербэтч получил орден Британской империи. На фото - с супругой Софией, также актрисой
    Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч стал командором ордена Британской империи
    19:18 10.11.2015
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    Камбербэтч получил высокую награду за свою актерскую работу и благотворительную деятельность. На торжественной церемонии актера сопровождала супруга Софи Хантер.
    Фрэнк Лэмпард. Архивное фото
    Экс-футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард получил Орден Британской империи
    18:52 27.10.2015
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    Награды Лэмпард был удостоен еще в июне. Награждение прошло во вторник в Букингемском дворце. 37-летний футболист получил орден из рук президента Футбольной ассоциации Англии (FA) принца Уильяма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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