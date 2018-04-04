Участники ЧМ-2018: сборная Англии

Фото Sputnik, Григорий Сысоев

Сборная Англии по футболу одна из двух старейших футбольной сборных мира (на первой строчке в этом рейтинге- сборная Шотландии). По крайней мере, Футбольная ассоциация Англии, основанная в 1863-м. Свой первый неофициальный международный матч сборная команда Англии провела 5 марта 1870 года.

Соперниками "Трех львов", как называют национальную команду Англии из-за изображения этих хищников на эмблеме команды, стала шотландская дружина. Матч закончился в ничью 1:1. Первая же официальная встреча состоялась 30 ноября 1872 года в Глазго с теми же шотландцами и закончилась нулевой ничьей.

Матчи между сборными Англии и Шотландии, Уэльса и Ирландии легли в основу для создания в 1883 году домашнего чемпионата Британии, который просуществовал почти век – до 1984 года. Из-за своего домашнего чемпионата англичане игнорировали первые три чемпионата мира.

Впервые "Три льва" приняли участие в мировом первенстве в 1950 году в Бразилии. И именно здесь их ждало и первое фиаско: обыграв сборную Чили, англичане уступили испанцам со счетом 0:1. Но куда более обидным стало поражение с таким же счетом от почти любительской сборной США.

Звездный час сборной Англии пробил в 1966 году на домашнем чемпионате мира. В плей-офф финальной стадии турнира команда пробилась, после нулевой ничьи с Уругваем и с одинаковым счетом 2:0 одолела Мексику и Францию. Все матчи группового этапа сборная Англии провела на легендарном стадионе "Уэмбли".

В четвертьфинале англичане сломили сопротивление сборной Аргентины, а в полуфинале – Португалии. В главном матче первенства им предстояло сразиться со сборной ФРГ, сумевшей одолеть национальную команду СССР. Финал Англия — Германия – это матч, споры о результате которого не утихают до сих пор.

Дело в том, что основное время закончилось при счете 2:2. А уже на 11-й минуте дополнительного времени случилось "страшное". После паса Алана Болла Джеффри Херст с близкого расстояния пробил по воротам. Мяч, отскочив от перекладины, то ли ударился о линию ворот, то ли слегка ее пересек, после чего был вынесен обратно в поле.

Был гол или нет, предстояло решить арбитру Готфриду Динсту. Но у рефери не было однозначного понимания ситуации, поэтому он обратился к лайнсмену – советскому судье Тофику Бахрамову, который и подтвердил факт взятия ворот. Счет стал 3:2 в пользу Англии. Точку в матче на последней минуте поставил все тот же Херст, забивший четвертый мяч.

Фото И. Бромберг Советский арбитр Тофик Бахрамов, "похоронивший" надежды сборной Германии на победу в финале чемпионата мира 1966 года

Через 30 лет после этого памятного матча ученые Оксфордского университета провели исследование эпизода и пришли к выводу, что мяч не полностью пересек линию ворот. Чтобы быть засчитанным, футбольному снаряду нужно было преодолеть еще 6 сантиметров. Что же касается Тофика Бахрамова, то существует легенда, что перед самой смертью, отвечая на вопрос об этом голе, он произнес лишь одно слово: "СТАЛИНГРАД".

После триумфа-1966 и до настоящего времени сборная Англии ни разу не занимала призовые места на чемпионатах мира. Лучшими достижениями на европейском уровне стали две бронзы – в 1968-м в Италии и в 1996-м в Англии.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Игроки сборной Англии Эрик Дайер, Деле Алли и Рахим Стерлинг.

Несмотря на то, что команда 16 раз участвовала в отборочных турнирах Чемпионата мира FIFA и 14 раз выходила на мировое первенство, бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер с сожалением отмечает, что сборная не входит в число фаворитов Чемпионата мира — 2018.