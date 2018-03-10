В 4-м туре группы G испанцы на своем поле победили македонцев со счетом 4:0. Дарко Велковски на 34-й минуте поразил собственные ворота, еще по голу забили Витоло (63-я минута), Начо Монреаль (84) и Ариц Адурис (85).
Воскресная игра группа G, прошедшая в Скопье, завершилась победой итальянцев со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле, еще один гол забил Андреа Белотти. У хозяев отличились Илия Несторовски и Ферхан Хасани.
Футболисты сборной Германии по пенальти обыграли команду Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего во Франции. Основное время субботней игры, прошедшей в Бордо, завершилось со счетом 1:1.
Футболисты сборной Германии по пенальти обыграли команду Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего во Франции. Основное время субботней игры, прошедшей в Бордо, завершилось со счетом 1:1.
В результате голосования болельщиков Верратти опередил голкипера Джанлуиджи Буффона и полузащитника Антонио Кандреву, занявших второе и третье места соответственно. Болельщики выбирали лучших из пяти кандидатур, определенных журналистами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".