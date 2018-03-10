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    Сборная Италии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон
    Голкипер-рекордсмен Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии
    04:16 14.11.2017
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    Кроме Джанлуиджи Буффона карьеру в сборной после невыхода на ЧМ-2018 завершают полузащитник Даниэле Де Росси и защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон радуется забитому мячу в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Бельгии и Италии
    Буффон завершит карьеру после ЧМ-2018
    22:33 15.12.2016
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    По словам вратаря сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, есть лишь незначительная вероятность, что он проведет еще один сезон после чемпионата мира по футболу 2018 года.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон (слева) и игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи
    Испанцы разгромили македонцев, итальянцы – Лихтенштейн в отборе ЧМ-2018
    05:33 13.11.2016
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    В 4-м туре группы G испанцы на своем поле победили македонцев со счетом 4:0. Дарко Велковски на 34-й минуте поразил собственные ворота, еще по голу забили Витоло (63-я минута), Начо Монреаль (84) и Ариц Адурис (85).
    Игроки сборной Италии Эдер Мартинс (слева) и Антонио Кандрева. Архивное фото
    Сборная Италии на последних минутах выиграла у Македонии в отборе ЧМ-2018
    00:29 10.10.2016
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    Воскресная игра группа G, прошедшая в Скопье, завершилась победой итальянцев со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле, еще один гол забил Андреа Белотти. У хозяев отличились Илия Несторовски и Ферхан Хасани.
    Германия vs Италия. Серия послематчевых пенальти. Видео
    Германия vs Италия. Обзор матча 
    03:06 03.07.2016
    6153EURO-2016: победа Португалии
    Футболисты сборной Германии по пенальти обыграли команду Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего во Франции. Основное время субботней игры, прошедшей в Бордо, завершилось со счетом 1:1.
    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте
    Конте: сборная Италии возвращается домой с высоко поднятой головой
    02:29 03.07.2016
    247EURO-2016: победа Португалии
    По словам Конте, игроки сборной верили в мечту и пытались цепляться за нее, поэтому футболисты должны вернуться домой с высоко поднятой головой, так как они сделали все, что могли.
    Игрок сборной Германии Йосуа Киммих (слева) и игрок сборной Италии Эмануэле Джаккерини
    Трудная победа немецкой машины над итальянцами в EURO-2016 
    01:18 03.07.2016
    229EURO-2016: победа Португалии
    Футболисты сборной Германии по пенальти обыграли команду Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего во Франции. Основное время субботней игры, прошедшей в Бордо, завершилось со счетом 1:1.
    Игрок сборной Италии Андреа Барцальи, игрок сборной Германии Матс Хуммельс и игрок сборной Италии Стефано Стураро
    Сборная Германии по пенальти обыграла итальянцев и вышла в полуфинал EURO-2016
    00:58 03.07.2016
    307EURO-2016: победа Португалии
    Основное время субботней игры, прошедшей в Бордо, завершилось со счетом 1:1. На точный удар Месута Озила (65-я минута) итальянцы ответили голом Леонардо Бонуччи (78), реализовавшего пенальти.
    Игрок сборной Испании Альваро Мората (справа) и игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини
    EURO-2016: вендетта по-итальянски
    08:25 28.06.2016
    636EURO-2016: победа Португалии
    Завершилась и эпоха доминирования в европейском футболе испанцев, которые официально сложили с себя полномочия чемпионов.
    Игрок сборной Испании Сеск Фабрегас, игрок сборной Италии Грациано Пелле, игрок сборной Испании Серхио Рамос, игрок сборной Испании Жерар Пике и игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи (слева направо)
    Итальянская вендетта на EURO-2016 
    23:48 27.06.2016
    225EURO-2016: победа Португалии
    Действующий чемпион Европы сборная Испании по футболу проиграла команде Италии в матче 1/8 финала проходящего во Франции Евро-2016 и вылетела из турнира.
    Игрок сборной Испании Альваро Мората (справа) и игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини
    Матч между Испанией и Италией стал самым посещаемым на EURO-2016
    23:17 27.06.2016
    144EURO-2016: победа Португалии
    Матч, прошедший в понедельник на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и завершившийся победой итальянцев со счетом 2:0, собрал на трибунах 76,165 болельщиков.
    Мяч на Евро-2016
    Фаворит явный против скрытого: Испания и Италия сыграют на EURO-2016
    06:25 27.06.2016
    461EURO-2016: победа Португалии
    Матч между сборными Испании и Италии пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени и начнется в 19:00, а команды Англии и Исландии проведут свою встречу в Ницце в 22:00.
    Игроки сборной Италии радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
    Сборная Италии одержала победу над командой Бельгии на EURO-2016
    00:01 14.06.2016
    118EURO-2016: победа Португалии
    Встреча группы Е, прошедшая в понедельник на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянцев, в составе которых отличились Эмануэле Джаккерини и Грациано Пелле.
    Логотип Евро-2016
    Италия и Бельгия обещают самый яркий матч на старте EURO-2016
    06:55 13.06.2016
    295EURO-2016: победа Португалии
    По словам главного тренера бельгийцев Марка Вильмотса, "Италия опасна, когда загнана в угол, но у нее хорошие игроки, тренер высокого класса, и все это может стать определяющим в один из моментов."
    Марко Верратти. Архивное фото
    Полузащитник Марко Верратти признан лучшим футболистом сборной Италии 2015 года
    04:56 02.01.2016
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    В результате голосования болельщиков Верратти опередил голкипера Джанлуиджи Буффона и полузащитника Антонио Кандреву, занявших второе и третье места соответственно. Болельщики выбирали лучших из пяти кандидатур, определенных журналистами.
    Фабио Каннаваро. Архивное фото
    Легендарный футболист Каннаваро подозревается в мошенничестве
    15:00 22.10.2014
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    У бывшего капитана сборной Италии, чемпиона мира 2006 года, обнаружилось 900 тысяч евро, которые были конфискованы полицией для дальнейшего расследовании.
    Сборная Италии по футболу
    18:45 04.06.2012
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    Национальная мужская сборная Италии. Справка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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