Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
Воскресная игра группа G, прошедшая в Скопье, завершилась победой итальянцев со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле, еще один гол забил Андреа Белотти. У хозяев отличились Илия Несторовски и Ферхан Хасани.
Сборная Украины победила сборную Македонию в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года. Итоговый счет матча 0-2, голы забили Евгений Селезнев с пенальти и Артем Кравец, который вышел на поле во втором тайме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".