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    Сборная Македонии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Игроки сборной Испании Хорди Альба (слева) и Серхио Рамос. Архивное фото
    Сборная Испании обыграла македонцев в отборе ЧМ-2018
    02:45 12.06.2017
    76
    Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
    Игроки сборной Италии Эдер Мартинс (слева) и Антонио Кандрева. Архивное фото
    Сборная Италии на последних минутах выиграла у Македонии в отборе ЧМ-2018
    00:29 10.10.2016
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    Воскресная игра группа G, прошедшая в Скопье, завершилась победой итальянцев со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле, еще один гол забил Андреа Белотти. У хозяев отличились Илия Несторовски и Ферхан Хасани.
    Все голы матча сборных Украины и Македонии в отборе ЧЕ-2016. Видео
    Все голы матча сборных Украины и Македонии в отборе ЧЕ-2016 
    00:42 10.10.2015
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    Сборная Украины победила сборную Македонию в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года. Итоговый счет матча 0-2, голы забили Евгений Селезнев с пенальти и Артем Кравец, который вышел на поле во втором тайме.
    Матч сборной Украины против Македонии в Скопье, 9 октября 2015 г.
    Сборная Украины одержала победу над Македонией в отборочном матче ЧЕ-2016
    23:56 09.10.2015
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    Выездная игра завершилась со счетом 2-0 в пользу украинцев. Голы забили Евгений Селезнев и заменивший его во втором тайме Артем Кравец.
    Евгений Коноплянка во время матча сборных Украины и Словакии
    Сборная Украины победила Македонию 2-0
    23:41 09.10.2015
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    Победные голы в ворота македонцев забили Евгений Селезнев (с пенальти) и Артем Кравец, вышедший на замену. Последний матч отборочного тура украинцы проведут против сборной Испании.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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