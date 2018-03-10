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Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).