Очаги возгорания сохраняются в нескольких местах на севере страны, в том числе в районе национального парка Матка, в центральной части – районе Крушево, на западе в Требовле и регионе Тетово и других точках.
Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
Сербский историк Александр Ракович полагает, что Украина вряд ли сможет сохраниться как единое целое, более того - она уже разобщена: Крым стал частью РФ, а Донбасс находится под контролем русской части украинского народа.
Лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.
Результаты обработки 100% голосов после прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов в республике комиссия должна была обнародовать еще в 19.00 (20.00 по Киеву), но подсчет голосов затянулся.
В 4-м туре группы G испанцы на своем поле победили македонцев со счетом 4:0. Дарко Велковски на 34-й минуте поразил собственные ворота, еще по голу забили Витоло (63-я минута), Начо Монреаль (84) и Ариц Адурис (85).
Воскресная игра группа G, прошедшая в Скопье, завершилась победой итальянцев со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле, еще один гол забил Андреа Белотти. У хозяев отличились Илия Несторовски и Ферхан Хасани.
Около 5 тысяч македонцев устроили беспорядки в центре Скопье, требуя отставки верховной власти страны. Протестующие забрасывали пакетами с краской здание правительства, оцепленное сотрудниками полиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".