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    Македония

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Флаг Македонии
    Власти Македонии предложили новые названия страны
    19:00 27.02.2018
    494
    Как отметил премьер страны, предлагается назвать страну: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).
    Флаг Македонии
    Македония изменит свое название
    11:38 07.02.2018
    926
    По словам премьер-министра Македонии Зорана Заева, он хочет, чтобы переговоры с Грецией удались, "Македония готова к географическому определению".
    Митинги протеста в Македонии
    Новые болгары. Македонцы массово меняют национальность
    15:07 22.09.2017
    533
    Ирония судьбы состоит в том, что на протяжении 20 века македонцы потратили немало усилий, чтобы доказать, что являются самостоятельным народом со своим языком, а не эллинизированными болгарами.
    Лесные пожары. Архивное фото
    Режим ЧС ввели в Македонии из-за пожаров
    09:58 06.08.2017
    48
    Очаги возгорания сохраняются в нескольких местах на севере страны, в том числе в районе национального парка Матка, в центральной части – районе Крушево, на западе в Требовле и регионе Тетово и других точках.
    Игроки сборной Испании Хорди Альба (слева) и Серхио Рамос. Архивное фото
    Сборная Испании обыграла македонцев в отборе ЧМ-2018
    02:45 12.06.2017
    76
    Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
    Акции протеста в Македонии. Архивное фото
    Доевроинтегрировались. Судьбой Украины уже пугают македонцев
    09:41 05.05.2017
    912
    Сербский историк Александр Ракович полагает, что Украина вряд ли сможет сохраниться как единое целое, более того - она уже разобщена: Крым стал частью РФ, а Донбасс находится под контролем русской части украинского народа.
    В Польше напали на украинскую процессию
    Фотоитоги 28 апреля: атака на украинцев в Польше, драка в парламенте Македонии 
    18:12 28.04.2017
    500
    Около 20 человек в польском городе напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам. Среди нападавших были лица в футболках Всепольской молодежи.
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    Побоище в парламенте Македонии 
    05:30 28.04.2017
    391
    Демонстранты в четверг вечером проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева.
    Захват парламента Македонии демонстрантами. Видео
    Македония. Штурм парламента и избиение оппозиционеров 
    02:26 28.04.2017
    464
    Лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.
    Разблокирование захваченного демонстрантами в Македонии парламента
    Спецназ разблокировал захваченный демонстрантами парламент Македонии
    00:51 28.04.2017
    160
    Демонстранты проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева.
    Полицейские охраняют здание парламента Македонии. Архивное фото
    Правящая партия Македонии выиграла парламентские выборы
    00:09 13.12.2016
    88
    Результаты обработки 100% голосов после прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов в республике комиссия должна была обнародовать еще в 19.00 (20.00 по Киеву), но подсчет голосов затянулся.
    Флаг Македонии
    Выборы в парламент Македонии: неоднозначные результаты
    13:10 12.12.2016
    489
    Победителя выборов в парламент Македонии определит албанское меньшинство. Досрочные выборы, прошедшие в воскресенье в охваченной политическим кризисом республики, не выявили явного лидера.
    Флаг Македонии
    В Македонии пройдут парламентские выборы
    07:26 11.12.2016
    72
    Основную борьбу за голоса граждан и право на формирование будущего правительства ведут ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Первые по итогам последних выборов 27 апреля 2014 года получили 61 мандат, вторые – 34.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон (слева) и игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи
    Испанцы разгромили македонцев, итальянцы – Лихтенштейн в отборе ЧМ-2018
    05:33 13.11.2016
    93
    В 4-м туре группы G испанцы на своем поле победили македонцев со счетом 4:0. Дарко Велковски на 34-й минуте поразил собственные ворота, еще по голу забили Витоло (63-я минута), Начо Монреаль (84) и Ариц Адурис (85).
    Игроки сборной Италии Эдер Мартинс (слева) и Антонио Кандрева. Архивное фото
    Сборная Италии на последних минутах выиграла у Македонии в отборе ЧМ-2018
    00:29 10.10.2016
    63
    Воскресная игра группа G, прошедшая в Скопье, завершилась победой итальянцев со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Чиро Иммобиле, еще один гол забил Андреа Белотти. У хозяев отличились Илия Несторовски и Ферхан Хасани.
    Город Скопье в Македонии
    Землетрясение произошло близ столицы Македонии
    01:58 12.09.2016
    261Природные катаклизмы по всему миру.
    Подземные толчки зафиксированы всего в двух километрах к северо-востоку от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 миль (около 10 километров).
    Последствия разрушительного шторма в Македонии
    Последствия разрушительного шторма в Македонии 
    09:11 08.08.2016
    328Природные катаклизмы по всему миру.
    Жители Македонии собирают помощь для районов страны, пострадавших от сильного ветра и осадков, город Скопье выделил семьям погибших по 180 тысяч денаров (около 3 тысяч евро).
    Шторм в Македонии, в результате которого погиб 21 человек. Видео
    Шторм в Македонии, в результате которого погиб 21 человек 
    03:43 08.08.2016
    175Природные катаклизмы по всему миру.
    Число погибших при непогоде в регионе Скопье в ночь на воскресенье достигло 21 человека, 20 из обнаруженных тел уже опознаны, сообщило МВД Македонии.
    Город Скопье в Македонии
    В результате шторма в Македонии погиб 21 человек
    23:15 07.08.2016
    85Природные катаклизмы по всему миру.
    По информации МВД Македонии, обнаружен 21 погибший, из которых 20 опознаны, их тела переданы родственникам, личность еще одного лица устанавливается.
    Протестующие македонцы залили краской дом правительства
    Протесты в Македонии: митингующие залили краской здание правительства 
    15:53 07.06.2016
    158
    Около 5 тысяч македонцев устроили беспорядки в центре Скопье, требуя отставки верховной власти страны. Протестующие забрасывали пакетами с краской здание правительства, оцепленное сотрудниками полиции.
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    Флаг Македонии
    Власти Македонии предложили новые названия страны
    19:00 27.02.2018
    494
    Как отметил премьер страны, предлагается назвать страну: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).
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