В результате голосования болельщиков Верратти опередил голкипера Джанлуиджи Буффона и полузащитника Антонио Кандреву, занявших второе и третье места соответственно. Болельщики выбирали лучших из пяти кандидатур, определенных журналистами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.