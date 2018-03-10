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    зрители

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Зрители избили кикбоксера, нокаутировавшего соперника из-за спины. Видео
    Зрители избили кикбоксера, нокаутировавшего соперника из-за спины 
    23:46 11.06.2017
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    Двое зрителей выбежали на ринг и атаковали голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна. Поединок состоялся в рамках вечера боев Glory 42 в Париже.
    Игрок сборной Испании Альваро Мората (справа) и игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини
    Матч между Испанией и Италией стал самым посещаемым на EURO-2016
    23:17 27.06.2016
    144EURO-2016: победа Португалии
    Матч, прошедший в понедельник на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и завершившийся победой итальянцев со счетом 2:0, собрал на трибунах 76,165 болельщиков.
    Скорая помощь. Индия
    В Индии в кинотеатре во время фильма ужасов умер один из зрителей
    05:15 19.06.2016
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    Во время кульминационного момента хоррора 65-летний зритель пожаловался своему другу на боли в груди и потерял сознание. Несмотря на попытки бригады скорой помощи привести его в чувство, врачи в больнице констатировали смерть.
    Болельщики Динамо
    УЕФА разрешил "Динамо" провести матч с "Манчестер Сити" со зрителями
    20:26 02.02.2016
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    По информации официального сайта УЕФА, первый матч в Лиге чемпионов киевского "Динамо" против "Манчестер Сити" состоится в присутствии зрителей.
    Олимпийский стадион
    "Динамо" объявило о возврате денег за билеты на матч против "Маккаби"
    20:56 08.12.2015
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    Болельщики, которые приобрели билеты на матч между командами "Динамо" Киев и "Маккаби" Тель-Авив, могут вернуть деньги за билеты начиная с 10.12.2015 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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