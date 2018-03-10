Двое зрителей выбежали на ринг и атаковали голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна. Поединок состоялся в рамках вечера боев Glory 42 в Париже.
Во время кульминационного момента хоррора 65-летний зритель пожаловался своему другу на боли в груди и потерял сознание. Несмотря на попытки бригады скорой помощи привести его в чувство, врачи в больнице констатировали смерть.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".