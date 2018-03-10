Матч заключительного третьего тура соперников россиян по группе B, прошедший в понедельник в Сент-Этьене, завершился со счетом 0:0. Первую строчку в группе заняли валлийцы – 6 очков. Сборная Англии с 5 очками заняла второе место.
Встреча, прошедшая в субботу в Трнаве, завершилась вничью – 0:0. Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная Северной Ирландии на групповом этапе помимо встречи с украинцами сыграет с командами Германии и Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".