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    Сборная Словакии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче
    Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче
    22:12 10.11.2017
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    Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. У проигравших отличился Лукаш Штетина.
    Футбол
    Сборная Швеции разгромила команду Словакии в товарищеском матче
    23:01 12.01.2017
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    Встреча, прошедшая в четверг в Абу-Даби, завершилась со счетом 6:0 в пользу шведов. Голы забили Александер Исак, Давид Моберг-Карлссон, Себастьян Андерссон, Пер Фрик и Саман Годдос.
    Игроки сборной Франции
    Франция на ЧЕ готовится к ирландской мести, Германия - к реваншу у словаков
    03:58 26.06.2016
    125EURO-2016: победа Португалии
    Французы начнут свой матч против Ирландии в Лионе в 16:00, немцы сыграют со словаками в Лилле (19:00), а сборная Венгрии будет противостоять бельгийцам в Тулузе (22:00).
    Игрок сборной Англии Дэниел Старридж, игроки сборной Словакии Томаш Губочан и Ян Дюрица (слева направо)
    Сборная Англии сыграла вничью с командой Словакии на EURO-2016
    00:41 21.06.2016
    124EURO-2016: победа Португалии
    Матч заключительного третьего тура соперников россиян по группе B, прошедший в понедельник в Сент-Этьене, завершился со счетом 0:0. Первую строчку в группе заняли валлийцы – 6 очков. Сборная Англии с 5 очками заняла второе место.
    Футбольные мячи
    Соперники украинцев на Евро североирландцы сыграли вничью со словаками
    23:58 04.06.2016
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    Встреча, прошедшая в субботу в Трнаве, завершилась вничью – 0:0. Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная Северной Ирландии на групповом этапе помимо встречи с украинцами сыграет с командами Германии и Польши.
    Руслан Ротань во время матча сборных Украины и Словакии
    Битва за нули: матч сборных Украины и Словакии 
    04:47 09.09.2015
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    Сборная Украины на выезде сыграла нулевую ничью со Словакией в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы 2016 года. Украинская команда осталась на третьем месте в группе.
    Сборная Украины по футболу обыграла команду Белоруссии в отборе Евро-2016
    Украина сыграла вничью со Словакией в матче отбора ЧЕ-2016
    00:06 09.09.2015
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    Матч украинской и словацкой сборной завершился без голов. Арбитр встречи показал пять предупреждений. Сборная Украины сохранила третье место в отборочной группе.
    Сборная Украины по футболу обыграла команду Белоруссии в отборе Евро-2016
    Матч сборных Украины и Словакии завершился со счетом 0-0
    23:40 08.09.2015
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    Встреча украинской и словацкой сборных проходила в Жилине. Матч не выявил победителя. После ничьи украинцы занимают третье место в отборочной группе и отстают от словаков на три очка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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