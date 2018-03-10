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    Швеция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 382
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    Vинистр обороны Швеции Петр Хультквист (в центре) во время встречи в Министерстве обороны Украины
    Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
    12:25 06.03.2018
    157Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
    Модель Анастасия Долл
    Сошла с обложки Playboy: французская модель переплюнула Кардашьян 
    11:16 22.02.2018
    4212
    Откровенные фотографии французской модели Анастасии Долл опубликованы в шведском выпуске Playboy. Девушка с пышными формами претендует на мировую славу, сравнимую с известностью Кардашьян.
    Министр обороны Швеции Петер Хультквист, швецкие миротворцы
    Sveriges Radio: появятся ли шведы на Донбассе
    13:03 21.02.2018
    178Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Швеция согласилась на участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе при условии, что этому не будут возражать ни одна из сторон. Однако в какой форме будет проводиться возможная операция ООН пока никому неизвестно.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Швеция готова играть ведущую роль в миротворческой миссии в Донбассе
    01:20 18.02.2018
    211Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу бывшего главы НАТО Андерса фон Расмуссена, ныне советника президента Петра Порошенко.
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Чудо-альбом. Отец снимает маленькую дочь в самых безумных ситуациях 
    13:32 10.02.2018
    895
    Малышка Синглхильд Нюстрём из Швеции имеет самый поразительный фотоальбом в мире. Ведь ее отец, известный фотограф Эмиль Нюстрём снимает свою маленькую дочь в разнообразных образах.
    Шарлотта Калла (Швеция) после финиша скиатлона среди женщин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
    Шведская лыжница Калла завоевала первое золото Игр в Пхенчхане
    11:36 10.02.2018
    272
    Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала первое золото в скиатлоне на 15 км, показав результат 40 минут 44,9 секунды.
    Награда Американской академии звукозаписи Grammy граммофон
    События в мире: Grammy, смерть отца IKEА, Украина и Холокост
    16:10 29.01.2018
    91
    Ведущие мировые издания обратили внимание на юбилейную церемонию вручения "Грэмми", смерть основателя IKEA и вопросы, касающиеся Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Хроника 28 января: марш националистов в центре Киева, вспышка гепатита в Николаеве
    09:23 29.01.2018
    813
    Накануне националисты маршировали по центру Киева, во Львове требовали снести церковь УПЦ МП. Помимо этого вчера сообщили о смерти основателя IKEA, а на "Грэмми" назвали "Лучшую песню года".
    Основатель IKEA Ингвар Кампрад
    Основатель IKEA Ингвар Кампрад. Справка
    16:29 28.01.2018
    413
    В 2017 году шведский деловой журнал Veckans Affärer оценил состояние Кампрада в около 62 миллиардов евро. Его компания работает в 47 странах мира.
    Ингвар Кампрад
    Умер основатель IKEA
    14:44 28.01.2018
    442
    Как сообщили в IKEA, Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд: "Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой".
    Евро
    В Швеции школьники пошли гулять в лес и нашли банку с рулоном евро
    17:46 08.01.2018
    457
    Сообщается, что шестилетние дети города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более 4 тысяч евро.
    На месте взрыва возле метро в Стокгольме
    Возле метро Стокгольма произошел взрыв: есть пострадавший
    13:59 07.01.2018
    162
    Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.
    Представлено видео краш-теста гиперкара за 2 млн долларов. Видео
    Представлено видео краш-теста гиперкара за 2 млн долларов 
    17:58 28.12.2017
    127
    Шведская компания Koenigsegg представила видео краш-теста модели Regera. Тираж составил всего 80 экземпляров, все они были распроданы. Гиперкар оснащен двигателем V8 с двумя турбинами.
    Протесты в Швеции
    В Швеции начались протесты после серии зверских групповых изнасилований 
    17:39 21.12.2017
    1422
    Сотни жителей шведского Мальме вышли на улицы с протестом после того, как в городе произошла серия зверских групповых изнасилований. В последнем случае преступники облили гениталии девочки горючей жидкостью и подожгли.
    Стокгольм, Швеция
    В Швеции мужчин обязали получать согласие на секс
    12:27 21.12.2017
    2739
    Дело об изнасиловании могут завести, даже если половой акт был добровольный и никакого физического принуждения не было. Мужчина должен получить устное согласие, если партнер явно не сигнализирует о своем желании и согласии действиями.
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Сняла парик и стала моделью. Шведку прославила редкая болезнь 
    13:16 13.12.2017
    1060
    Тереза родилась и выросла в Мальме, достаточно крупном шведском городе в 19 километрах от Копенгагена, и столкнулась с проблемой облысения в 14 лет.
    В Швеции неизвестные забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью
    Около 30 неизвестных забросали синагогу в Швеции "коктейлями Молотова"
    01:57 10.12.2017
    252Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    По словам представителя Еврейского агентства Ави Майера, в результате нападения возник небольшой пожар, зданию и припаркованным автомобилям нанесен ущерб. На месте происшествия в Гётеборге работают сотрудники полиции.
    Юлия Джима на пъедестале в шведском Эстурсунде
    Украинка Джима выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону
    21:01 01.12.2017
    186
    Как сообщили в Федерации биатлона Украины, по качеству сегодняшней гонки Юлия Джима провела один из лучших стартов в карьере.
    Интернет
    В Швеции мужчина получил 10 лет тюрьмы за изнасилования в сети
    20:50 30.11.2017
    726
    Мужчина заставлял подростков в Канаде, Великобритании и США совершать действия сексуального характера перед веб-камерой. Он угрожал разместить фотографии своих жертв на порнографических сайтах или убить их родственников.
    Андреаса Гранквиста побрили налысо
    В сборной Швеции побрили налысо капитана команды
    09:41 14.11.2017
    266
    Андреаса Гранквиста обрили "под ноль" после выхода сборной Швеции на Чемпионат мира по футболу. Шведы не пустили на Мундиаль грозную сборную Италии.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Модель Анастасия Долл
    Сошла с обложки Playboy: французская модель переплюнула Кардашьян 
    11:16 22.02.2018
    4212
    Откровенные фотографии французской модели Анастасии Долл опубликованы в шведском выпуске Playboy. Девушка с пышными формами претендует на мировую славу, сравнимую с известностью Кардашьян.
    Швед фотографирует свою дочь в самых безумных ситуациях
    Чудо-альбом. Отец снимает маленькую дочь в самых безумных ситуациях 
    13:32 10.02.2018
    895
    Малышка Синглхильд Нюстрём из Швеции имеет самый поразительный фотоальбом в мире. Ведь ее отец, известный фотограф Эмиль Нюстрём снимает свою маленькую дочь в разнообразных образах.
    Шарлотта Калла (Швеция) после финиша скиатлона среди женщин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
    Шведская лыжница Калла завоевала первое золото Игр в Пхенчхане
    11:36 10.02.2018
    272
    Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала первое золото в скиатлоне на 15 км, показав результат 40 минут 44,9 секунды.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Швеция готова играть ведущую роль в миротворческой миссии в Донбассе
    01:20 18.02.2018
    211
    Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу бывшего главы НАТО Андерса фон Расмуссена, ныне советника президента Петра Порошенко.
    Министр обороны Швеции Петер Хультквист, швецкие миротворцы
    Sveriges Radio: появятся ли шведы на Донбассе
    13:03 21.02.2018
    178
    Швеция согласилась на участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе при условии, что этому не будут возражать ни одна из сторон. Однако в какой форме будет проводиться возможная операция ООН пока никому неизвестно.
    Vинистр обороны Швеции Петр Хультквист (в центре) во время встречи в Министерстве обороны Украины
    Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
    12:25 06.03.2018
    157
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
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