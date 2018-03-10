Швеция согласилась на участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе при условии, что этому не будут возражать ни одна из сторон. Однако в какой форме будет проводиться возможная операция ООН пока никому неизвестно.
Сотни жителей шведского Мальме вышли на улицы с протестом после того, как в городе произошла серия зверских групповых изнасилований. В последнем случае преступники облили гениталии девочки горючей жидкостью и подожгли.
Дело об изнасиловании могут завести, даже если половой акт был добровольный и никакого физического принуждения не было. Мужчина должен получить устное согласие, если партнер явно не сигнализирует о своем желании и согласии действиями.
По словам представителя Еврейского агентства Ави Майера, в результате нападения возник небольшой пожар, зданию и припаркованным автомобилям нанесен ущерб. На месте происшествия в Гётеборге работают сотрудники полиции.
Мужчина заставлял подростков в Канаде, Великобритании и США совершать действия сексуального характера перед веб-камерой. Он угрожал разместить фотографии своих жертв на порнографических сайтах или убить их родственников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Швеция согласилась на участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе при условии, что этому не будут возражать ни одна из сторон. Однако в какой форме будет проводиться возможная операция ООН пока никому неизвестно.
Сотни жителей шведского Мальме вышли на улицы с протестом после того, как в городе произошла серия зверских групповых изнасилований. В последнем случае преступники облили гениталии девочки горючей жидкостью и подожгли.
Мария Фагерсторм - не только очень красивая девушка модельной внешности, но и пилот пассажирского самолета. На своей странице в Instagram, которая собрала более 300 тысяч подписчиков, она публикует свои фото из путешествий.
Блондинка Анни Флафф из Швеции работает пилотом в авиакомпании Ryanair, поэтому постоянно путешествует. Девушка любит фотографировать себя на рабочем месте и делиться снимками с подписчиками в Instagram.
Нобелевская премия по химии за 2015 год присуждена за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК. Награды удостоены Томас Линдаль (работает в Великобритании), Пол Модрич и Азиз Санкар (оба трудятся в США).
Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии, объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Нобелевская премия по химии присуждена создателям суперфлуоресцентной микроскопии, методу, который позволяет изучать строение разных объектов на очень малых масштабах. Авторы метода - ученые из США Эрик Бетциг и Уильям Морнер, немец Стефан Хелл.
Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2014 год присуждена за работы по клеточной биологии головного мозга - "за открытия клеток, составляющих систему позиционирования в мозге" троим исследователям.
Сотни жителей шведского Мальме вышли на улицы с протестом после того, как в городе произошла серия зверских групповых изнасилований. В последнем случае преступники облили гениталии девочки горючей жидкостью и подожгли.
В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:1.
На окраине Стокгольма, где поселились беженцы, вторую ночь продолжаются беспорядки: неизвестные жгут покрышки и бросают в полицейских камни. В районе сгорели четыре машины, полиция не сообщала о произведенных арестах.
В шведском городе Мельндаль в приюте для подростков-мигрантов убита сотрудница социальной службы. Сообщается, что 22-летняя девушка, которая в одиночку несла ночное дежурство в центре, скончалась в больнице от полученных ножевых ранений.
В городе Юккасъярви, который расположен на севере Швеции, вновь открылся уникальный отель, сделанный полностью изо льда. В гостинице изо льда сделаны не только скульптуры, но и кровати, а бармен предлагает согреться коктейлями.
Обязательная проверка документов пассажиров автобусов, паромов и поездов на въезде в Швецию из стран Шенгенского соглашения вступила в силу в полночь по местному времени (01.00 по Киеву) 4 января в соответствии с законом, принятым шведским парламентом в декабре для сокращения наплыва беженцев в страну.
Утром в четверг молодой человек в маске, у которого в руках "был либо большой нож или нечто похожее на меч", зашел в кафе, относящееся к школе города Тролльхеттан Западной Швеции, и ранил четырех человек.
Нобелевская премия по химии за 2015 год присуждена за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК. Награды удостоены Томас Линдаль (работает в Великобритании), Пол Модрич и Азиз Санкар (оба трудятся в США).
В Гетеборге в возрасте 67 лет скончался известный шведский писатель Хеннинг Манкель. В январе он объявил, что болен раком, случайно узнав о диагнозе после обращения к ортопеду в связи с болями в позвоночнике.
Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии, объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Члены партии "Шведские демократы", известной своей жесткой позицией по миграционной проблематике, провели гей-парад в Тенсте и Хюсби — районах Стокгольма, — в которых проживает большое число мусульман. Многие посчитали это провокацией.
Жители шведского города Лунда встречали как героя своего земляка, победителя "Евровидения Монса Сельмерлёва. Сначала на городской площади, а потом в местном культурном центре он исполнил для собравшихся электро-поп балладу "Heroes" ("Герои").
По рассказам очевидца, два человека зашли в ресторан и начали стрелять из автоматического оружия. Как пишет полиция в сообщении для прессы, двое погибли, однако, не исключается, что число жертв может вырасти.
Правительство Швеции предоставит Украине заем в 100 млн долларов, заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Полное заявление Порошенко смотрите в видео.