Встреча, прошедшая в субботу в Трнаве, завершилась вничью – 0:0. Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная Северной Ирландии на групповом этапе помимо встречи с украинцами сыграет с командами Германии и Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.