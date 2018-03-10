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    Сборная Северной Ирландии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Отборочный матч на ЧМ-2018 между Северной Ирландией и Германией
    Сборная Германии по футболу досрочно завоевала путевку на ЧМ-2018
    23:58 05.10.2017
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    Сборная Германии -действующий чемпион мира - набрала 27 очков и оторвалась от идущих вторыми североирландцев на 8 баллов за один тур до окончания групповой стадии отборочного этапа.
    Игрок сборной Германии Тони Кроос (слева) и игрок сборной Северной Ирландии Джейми Уорд
    Немецкие футболисты победили североирландцев на EURO-2016
    21:18 21.06.2016
    323EURO-2016: победа Португалии
    Встреча группы С, прошедшая во вторник на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Марио Гомес на 30-й минуте.
    Футбольные мячи
    Соперники украинцев на Евро североирландцы сыграли вничью со словаками
    23:58 04.06.2016
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    Встреча, прошедшая в субботу в Трнаве, завершилась вничью – 0:0. Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная Северной Ирландии на групповом этапе помимо встречи с украинцами сыграет с командами Германии и Польши.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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