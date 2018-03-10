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Сборная Венгрии по футболу
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Самые читаемые
Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в отборе ЧМ-2018
05:19 26.03.2017
205
Субботняя игра группы В, прошедшая в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол забил Андре Мигел Валенте Силва.
Бельгия vs Венгрия. Безжалостный разгром новичков
00:40 27.06.2016
335
Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Венгрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышли в четвертьфинал турнира, который проходит во Франции.
Сборная Бельгии разгромила команду Венгрии на EURO-2016
23:56 26.06.2016
279
EURO-2016: победа Португалии
Встреча, прошедшая в воскресенье в Тулузе, завершилась со счетом 4:0 в пользу бельгийцев. В составе победителей голы забили Тоби Алдервейрелд, Миши Батшуайи, Эден Азар и Янник Феррейра-Карраско.
Франция на ЧЕ готовится к ирландской мести, Германия - к реваншу у словаков
03:58 26.06.2016
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EURO-2016: победа Португалии
Французы начнут свой матч против Ирландии в Лионе в 16:00, немцы сыграют со словаками в Лилле (19:00), а сборная Венгрии будет противостоять бельгийцам в Тулузе (22:00).
Голы Салаи и Штьебера принесли Венгрии победу над Австрией на EURO-2016
21:22 14.06.2016
90
EURO-2016: победа Португалии
Встреча 1-го тура группы F, прошедшая во вторник в Бордо, завершилась со счетом 2:0 в пользу венгров. В составе победителей голы забили Адам Салаи и Золтан Штьебер.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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