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    Сборная Венгрии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Португалец Криштиану Роналду. Архивное фото
    Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в отборе ЧМ-2018
    05:19 26.03.2017
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    Субботняя игра группы В, прошедшая в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол забил Андре Мигел Валенте Силва.
    Бельгия vs Венгрия. Безжалостный разгром новичков. Видео
    Бельгия vs Венгрия. Безжалостный разгром новичков 
    00:40 27.06.2016
    335
    Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Венгрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышли в четвертьфинал турнира, который проходит во Франции.
    Бельгийский болельщик.
    Сборная Бельгии разгромила команду Венгрии на EURO-2016
    23:56 26.06.2016
    279EURO-2016: победа Португалии
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Тулузе, завершилась со счетом 4:0 в пользу бельгийцев. В составе победителей голы забили Тоби Алдервейрелд, Миши Батшуайи, Эден Азар и Янник Феррейра-Карраско.
    Игроки сборной Франции
    Франция на ЧЕ готовится к ирландской мести, Германия - к реваншу у словаков
    03:58 26.06.2016
    125EURO-2016: победа Португалии
    Французы начнут свой матч против Ирландии в Лионе в 16:00, немцы сыграют со словаками в Лилле (19:00), а сборная Венгрии будет противостоять бельгийцам в Тулузе (22:00).
    Игрок сборной Венгрии Кристиан Немет, игрок сборной Австрии Флориан Кляйн и игрок сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер (слева направо)/
    Голы Салаи и Штьебера принесли Венгрии победу над Австрией на EURO-2016
    21:22 14.06.2016
    90EURO-2016: победа Португалии
    Встреча 1-го тура группы F, прошедшая во вторник в Бордо, завершилась со счетом 2:0 в пользу венгров. В составе победителей голы забили Адам Салаи и Золтан Штьебер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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