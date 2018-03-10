Встреча группы А, состоявшаяся в пятницу в Стокгольме, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Оливье Жиру (37-я минута) шведы ответили точными ударами Джимми Дурмаза (43) и Олы Тойвонена (90+1).
Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:1.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.