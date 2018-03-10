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    Сборная Швеции по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Андреаса Гранквиста побрили налысо
    В сборной Швеции побрили налысо капитана команды
    09:41 14.11.2017
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    Андреаса Гранквиста обрили "под ноль" после выхода сборной Швеции на Чемпионат мира по футболу. Шведы не пустили на Мундиаль грозную сборную Италии.
    Шведские болельщики. Архивное фото
    Сборная Швеции одержала волевую победу над командой Франции в отборе ЧМ
    00:41 10.06.2017
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    Встреча группы А, состоявшаяся в пятницу в Стокгольме, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Оливье Жиру (37-я минута) шведы ответили точными ударами Джимми Дурмаза (43) и Олы Тойвонена (90+1).
    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног. Видео
    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног 
    01:45 26.03.2017
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    Вратарь белорусской команды Андрей Горбунов в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Швеции не смог зафиксировать в руках мяч, пущенный с линии штрафной.
    Футбол
    Сборная Швеции разгромила команду Словакии в товарищеском матче
    23:01 12.01.2017
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    Встреча, прошедшая в четверг в Абу-Даби, завершилась со счетом 6:0 в пользу шведов. Голы забили Александер Исак, Давид Моберг-Карлссон, Себастьян Андерссон, Пер Фрик и Саман Годдос.
    Боевая ничья Швеции и Ирландии на EURO-2016. Видео
    Боевая ничья Швеции и Ирландии на EURO-2016. Все голы матча 
    22:48 13.06.2016
    166EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:1.
    Игрок сборной Швеции Йон Гвидетти, игрок сборной Ирландии Киран Кларк, вратарь сборной Ирландии Даррен Рэндолф и игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович/
    Сборная Швеции сыграла вничью с командой Ирландии на EURO-2016
    21:51 13.06.2016
    115EURO-2016: победа Португалии
    Встреча группы Е, прошедшая в понедельник на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты футболистами сборной Ирландии.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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