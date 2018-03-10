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    Сборная Белоруссии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног. Видео
    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног 
    01:45 26.03.2017
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    Вратарь белорусской команды Андрей Горбунов в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Швеции не смог зафиксировать в руках мяч, пущенный с линии штрафной.
    Игроки сборной Нидерландов
    Cборная Нидерландов разгромила команду Белоруссии в отборе ЧМ-2018
    03:30 08.10.2016
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    Матч группы А, прошедший в пятницу в Нидерландах, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил полузащитник Куинси Промес. Еще по голу забили Дави Классен и Венсан Янссен. У гостей единственный гол забил Алексей Риос.
    Сборная Украины по футболу обыграла команду Белоруссии в отборе Евро-2016
    Сборная Украины по футболу обыграла команду Белоруссии в отборе Евро-2016 
    00:53 06.09.2015
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    Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. Встреча во Львове закончилась со счетом 3:1 в пользу украинцев.
    Футбол. Игроки сборной Украины
    ФФУ решила, где пройдет матч Украина — Белоруссия
    17:41 06.05.2015
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    Исполком Федерации футбола Украины определил место проведения отборочного матча со сборной Белоруссии. Украины и белорусы встретятся 5 сентября во Львове.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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