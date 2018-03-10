Украинский футболист прибыл в расположение испанского клуба, чтобы пройти медосмотр и обсудить последние детали своего трансфера. Фотосессию Коноплянке организовали у ворот домашнего стадиона "Севильи".
Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".