наверх
10.03.201808:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Севилья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Самолет на солнечных батареях впервые пересек Атлантический океан. Видео
    Самолет на солнечных батареях впервые перелетел через Атлантику 
    13:26 23.06.2016
    167
    Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2, совершающий кругосветное путешествие, совершил посадку в Испании после 70 часов полета над Атлантическим океаном.
    Первая тренировка Коноплянки в Севилье
    Первая тренировка Коноплянки в "Севилье" 
    16:23 20.07.2015
    736
    Бывший нападающий "Днепра" активно готовится к следующему сезону в составе "Севильи". Опубликованы кадры его тренировки в составе испанского клуба.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Коноплянка в "Севилье": есть "Реал" и "Барселона", но мы можем побить их
    15:21 20.07.2015
    567
    Украинский игрок провел пресс-конференцию в своем новом клубе. Коноплянка признает, что ему будет сложно занять место с основе "Севильи", но верит в успех.
    Футбол. Евгений Коноплянка
    Коноплянка прошел медосмотр в "Севилье" - СМИ
    15:28 03.07.2015
    89
    Украинский футболист еще на шаг приблизился к подписанию контракта с испанским клубом. В испанский клуб он переходит бесплатно, так как его договор с "Днепром" заканчивается.
    Фотожаба на трансферную эпопею с переходом Коноплянки из Днепра
    Эпопея с трансфером Коноплянки в фотожабах 
    09:06 03.07.2015
    550
    Игрок "Днепра" затянул интригу со своим переходом в один из европейских клубов. По последним данным, свой выбор на нем остановила испанская "Севилья".
    Евгений Коноплянка прибыл в Севилью для прохождения медосмотра
    Коноплянка позирует журналистам возле стадиона "Севильи" 
    08:32 03.07.2015
    400
    Украинский футболист прибыл в расположение испанского клуба, чтобы пройти медосмотр и обсудить последние детали своего трансфера. Фотосессию Коноплянке организовали у ворот домашнего стадиона "Севильи".
    Евгений Коноплянка на пресс-конференции в ФК Севилья
    "Севилья" подтвердила трансфер Коноплянки
    07:59 03.07.2015
    2426
    Украинский футболист прибыл в расположение испанского клуба, чтобы пройти медосмотр. "Севилье" предстоит согласовать с "Днепром" окончательные условия трансфера Коноплянки.
    Место падения самолета Airbus A400M в Севилье
    Черные ящики разбившегося в Испании самолета найдены
    20:11 10.05.2015
    79
    Черные ящики были найдены в первой половине дня членами комиссии по расследованию аварий и инцидентов гражданской авиации, сейчас ведется работа по их расшифровке.
    Место падения самолета Airbus A400M в Севилье
    Число погибших в результате авиакатастрофы в Испании достигло четырех
    18:59 09.05.2015
    105
    Согласно информации, у раненых диагностированы многочисленные переломы и ожоги второй и третьей степени, их состояние оценивается как "тяжелое" и "очень тяжелое".
    Место падения самолета Airbus A400M в Севилье
    В Испании подтвердили гибель троих пассажиров разбившегося самолета
    18:15 09.05.2015
    74
    Как сообщили РИА Новости в колл-центре службы спасения, трое пассажиров погибли в результате авиакатастрофы в субботу в Севилье военного грузового самолета Airbus A400M.
    Место падения самолета Airbus A400M в Севилье
    Место крушения лайнера в Севилье 
    16:15 09.05.2015
    353
    Неподалеку от аэропорта испанского города Севилья упал военный самолет. Airbus A400M рухнул спустя минуту после взлета, после чего сгорел на поле.
    Место падения самолета Airbus A400M в Севилье
    В Испании разбился военный самолет Airbus A400M
    15:50 09.05.2015
    331
    При крушении самолет, который упал в районе завода Coca-Cola и аэропорта испанского города Севилья, погибли члены экипажа. Самолет рухнул на землю через минуту после взлета.
    Футбол. Архивное фото
    "Севилья" разгромила "Фиорентину" в первом матче полуфинала Лиги Европы
    00:32 08.05.2015
    79
    Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
    Игроки сборной Украины
    Сборная Украины в Испании 
    10:51 27.03.2015
    196
    Игроки и тренерский штаб национальной команды прибыли в Севилью на отборочный матч квалификации на Чемпионат Европы 2016 года.
    Фоменко: сборная Украины — на третьем месте в Европе
    10:32 27.03.2015
    307
    Главный тренер сборной дал оценку соперников украинцев в отборочном матче в квалификации на Чемпионат Европы 2016 года.
    Игроки сборной Украины
    Сборная Украины отправилась в Испанию на отборочный матч ЧЕ-2016
    16:36 26.03.2015
    296
    Футболисты сборной Украины улетели из "Борисполя" на отборочный матч против испанцев. Игра состоится вечером в пятницу.
    Испания. Архивное фото
    Съемки пятого сезона сериала "Игра престолов" начались в Испании
    23:03 06.10.2014
    667
    Королевский Алькасар в Севилье с этого понедельника частично закрыт для посещения туристов в связи с началом съемок в Испании пятого сезона сериала "Игра престолов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги