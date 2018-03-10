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    Федерация футбола Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 147
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    Сборная Украины по футболу
    Украина договорилась о товарищеском футбольном матче с Италией
    20:24 05.03.2018
    96
    Товарищеский матч между национальными сборными Украины и Италии по футболу состоится 10 октября 2018 года. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на выезде.
    Андрей Павелко
    ФФУ выдвинула Павелко в члены исполкома УЕФА вместо Суркиса
    19:04 03.03.2018
    106
    Согласно решению исполкома Федерации футбола Украины президент ФФУ Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены исполкома УЕФА.
    Ветераны АТО требуют встречи с президентом ФФУ Андреем Павелко. Видео
    Ветераны АТО "пока мирно" пришли с ультиматумом к президенту ФФУ 
    04:46 02.03.2018
    3682
    В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Аэропорт Борисполь возобновил обслуживание рейсов после ледяного плена
    "Борисполь" меняет свою работу к финалу Лиги Чемпионов: чартеры улетят без багажа
    13:38 29.01.2018
    219
    Уже известно, что в день финала Лиги чемпионов УЕФА в "Борисполе" на чартерных рейсах вообще не будет допускаться багаж, будет минимальная заправка самолета и минимальная загрузка бортового питания.
    Федерация футбола Украины
    ФФУ пожизненно отстранила 18 футболистов, игравших за ДНР
    16:10 29.12.2017
    436
    Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в матчах в составе ДНР.
    Кубок Украины по футболу. Архивное фото
    Определен город, где пройдет финал Кубка Украины по футболу
    18:12 27.12.2017
    176
    Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 состоится в Днепре. Он пройдет 9 мая. Соответствующее решение принял Исполком Федерации футбола Украины.
    Динамо - Шахтер, 22 октября 2017
    В украинском футболе запускают систему видеоповторов - ФФУ
    09:51 13.12.2017
    280
    Систему видеоповторов арбитрам разрешено использовать для определения правильности забитого гола, сомнениях при удалении игрока с поля, назначении пенальти, а также если судья сомневается, правильно ли идентифицировал нарушителя.
    Логотип финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве
    Представлен логотип финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве
    03:22 13.12.2017
    230
    В логотип добавили визуальное изображение крыши НСК "Олимпийский", на котором в мае 2018 года пройдет финал Лиги чемпионов-2017/18. Основные цвета - желто-голубые.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Архивное фото
    ФФУ понизит зарплату главному тренеру сборной Украины - СМИ
    23:36 12.11.2017
    301
    По словам президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, финансовый блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером национальной сборной, в ФФУ хотели бы эффективно оптимизировать любые затраты.
    Встреча киевского Динамо с Ворсклой
    Число команд украинской Премьер-лиги вырастет с 2019 года
    12:20 09.11.2017
    403
    Федерация футбола Украины рассмотрела предложения по реформированию соревнование под эгидой УПЛ и ПФЛ. Украинский футбол ждут масштабные реформы.
    Федерация футбола Украины
    ФФУ оштрафована на миллион за поведение фанатов
    09:08 08.11.2017
    247
    ФИФА применила санкции к украинской национальной федерации футбола за поведение болельщиков во время матчей отбора на ЧМ-2018.
    Встреча киевского Динамо с Ворсклой
    Комитет арбитров ФФУ дал оценку судейству в матче "Динамо" - "Ворскла"
    02:25 08.11.2017
    464
    Согласно сообщению Федерации футбола Украины, в матче "Динамо" Ворскла судья принял три ошибочных решения, которые напрямую повлияли на результат игры.
    Мальчик, подающий мячи, во время исполнения государственного гимна Украины перед контрольным матчем
    Клубы УПЛ обязали включать гимн перед каждым матчем
    23:12 06.11.2017
    139
    Национальный гимн ранее звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным, в понедельник исполком ФФУ принял решение об обязательном его исполнении перед каждым матчем.
    Заграничный паспорт
    Еще один бразильский футболист намерен получить гражданство Украины
    17:47 06.11.2017
    816
    Легионер "Шахтера" - Исмаили - рассматривает вопрос о получении украинского гражданства. Его кандидатуру уже рассматривает Комитет сборных ФФУ.
    Антон Геращенко
    ФФУ готовит "черные списки" футбольных фанатов - Геращенко
    01:33 12.10.2017
    76
    народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ФФУ переходит на продажу именных билетов, а также готовит "черные списки" ультрас.
    Украина - Турция
    ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов
    19:18 02.10.2017
    422
    Во время игры со сборной Турции фанаты сборной Украины распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. За эти нарушения ФИФА оштрафовала украинскую сборную на 45 тысяч франков и вынесла предупреждение.
    Футбольный арбитр из Крыма Анатолий Жабченко
    ФФУ прекратила сотрудничество с арбитром из Симферополя Жабченко
    05:46 16.09.2017
    327
    Анатолий Жабченко живет на территории Крыма, но летел на матчи Украинской Премьер-лиги из Симферополя через Москву, тем самым нарушая правила пересечения государственной границы.
    Григорий Суркис на конгрессе ФФУ
    Скандал в ФФУ. В Мариуполе усомнились в легитимности Суркиса
    14:44 15.09.2017
    523
    По информации президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.
    Футбол
    Представители ОБСЕ посетят матч "Мариуполь-Динамо" - ФФУ
    15:23 17.08.2017
    117
    В ФФУ рассчитывают, что пребывание наблюдателей авторитетной международной организации ОБСЕ на матче "Мариуполь-Динамо" станет весомой гарантией безопасного проведения поединка.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ветераны АТО требуют встречи с президентом ФФУ Андреем Павелко. Видео
    Ветераны АТО "пока мирно" пришли с ультиматумом к президенту ФФУ 
    04:46 02.03.2018
    3682
    В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Андрей Павелко
    ФФУ выдвинула Павелко в члены исполкома УЕФА вместо Суркиса
    19:04 03.03.2018
    106
    Согласно решению исполкома Федерации футбола Украины президент ФФУ Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены исполкома УЕФА.
    Сборная Украины по футболу
    Украина договорилась о товарищеском футбольном матче с Италией
    20:24 05.03.2018
    96
    Товарищеский матч между национальными сборными Украины и Италии по футболу состоится 10 октября 2018 года. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на выезде.
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