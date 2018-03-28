наверх
28.03.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    УЕФА отстранил юношескую сборную Украины от Евро-2018

    (обновлено: )807121
    По решению УЕФА, сборная Украины U-17 дисквалифицирована, а Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро. Тренерский штаб по ошибке выпустил на поле дисквалифицированных игроков.
    Игроки юношеской сборной Украины U-17
    Фото Федерации футбола Укрианы

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Юношеская сборная Украины U-17 дисквалифицирована по решению УЕФА, Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро из-за ошибки тренерского штаба команды и выхода на поле дисквалифицированных игроков. Команду возглавляет Олег Кузнецов.

    Артем Франков
    Артем Франков, facebook
    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков

    Федерация футбола Украины сообщает, что решение УЕФА было опубликовано вечером 27 марта. Футбольный союз применил санкции из-за того, что в матче элит-раунда отбора на юношеское Евро-2018 за украинскую команду вышли Николай Ярош и Роман Бодня. В предыдущих матчах оба игрока перебрали предупреждений и не имели права выходить на поле.

    В результате сборной Украины U-17 засчитано техническое поражение (0: 3) в игре с Сербией. Дисквалификация Яроша и Бодни на одну игру осталась в силе.

    Напомним, что до решения УЕФА матч Сербия — Украина закончился победой украинцев со счетом 2: 1. После этого украинская команда со второго места должна была выходить в финальную часть юношеского чемпионата Европы 2018 года.

    Фото Федерация футбола Украины
    Тренер юношеской сборной Украины U-17 Олег Кузнецов

    Технический директор ФФУ Олег Протасов уже прокомментировал Tribuna.com инцидент с юношеской сборной. "В этой ситуации с дисквалифицированными футболистами получилась накладка. Скорее всего, это ошибка с нашей стороны. Что будем делать дальше – пока не могу сказать. Мы только закончили турнир. Будем разбираться, почему это произошло и кто виноват", — сказал Протасов.

    Напомним, что юношеская сборная Украины U-19 также завоевала путевку на Евро-2018, который пройдет в Финляндии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виды Москвы
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Политолог Алексей Якубин
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?