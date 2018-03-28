УЕФА отстранил юношескую сборную Украины от Евро-2018

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Юношеская сборная Украины U-17 дисквалифицирована по решению УЕФА, Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро из-за ошибки тренерского штаба команды и выхода на поле дисквалифицированных игроков. Команду возглавляет Олег Кузнецов. Артем Франков, facebook Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков

Федерация футбола Украины сообщает, что решение УЕФА было опубликовано вечером 27 марта. Футбольный союз применил санкции из-за того, что в матче элит-раунда отбора на юношеское Евро-2018 за украинскую команду вышли Николай Ярош и Роман Бодня. В предыдущих матчах оба игрока перебрали предупреждений и не имели права выходить на поле.

В результате сборной Украины U-17 засчитано техническое поражение (0: 3) в игре с Сербией. Дисквалификация Яроша и Бодни на одну игру осталась в силе.

Напомним, что до решения УЕФА матч Сербия — Украина закончился победой украинцев со счетом 2: 1. После этого украинская команда со второго места должна была выходить в финальную часть юношеского чемпионата Европы 2018 года.



Фото Федерация футбола Украины Тренер юношеской сборной Украины U-17 Олег Кузнецов

Технический директор ФФУ Олег Протасов уже прокомментировал Tribuna.com инцидент с юношеской сборной. "В этой ситуации с дисквалифицированными футболистами получилась накладка. Скорее всего, это ошибка с нашей стороны. Что будем делать дальше – пока не могу сказать. Мы только закончили турнир. Будем разбираться, почему это произошло и кто виноват", — сказал Протасов.

Напомним, что юношеская сборная Украины U-19 также завоевала путевку на Евро-2018, который пройдет в Финляндии.