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    Молодежная сборная Украины по футболу завоевала путевку на Евро-2018

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    Решающий поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Петракова. Примечательно, что украинцы смогли вырвать победу на последних секундах матча.
    Игроки сборной Украины (U-19) по футболу
    ФФУ

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины в последнем матче элит-раунда отбора к Евро-2018 (U-19) одержала волевую победу над сверстниками из Румынии и квалифицировалась в финальный турнир первенства континента, сообщает пресс-служба ФФУ.

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    Поединок, состоявшийся накануне вечером, завершился со счетом 2:1. 

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    Подопечные Александра Петракова пропустили первыми на 77-ой минуте, однако на последних минутах матча защитник "Днепра-1" Александр Сафронов (84) и его коллега по амплуа из "Шахтера" Валерий Бондарь (90+2) принесли украинской команде необходимую победу.

    Таким образом, Украина заняла первое место в своей группе и вышла на Евро-2018 в Финляндии.

    Напомним, ранее футболисты Национальной сборной Украины эффектно обыграли команду Японии в товарищеском матче.

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