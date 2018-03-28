Молодежная сборная Украины по футболу завоевала путевку на Евро-2018

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины в последнем матче элит-раунда отбора к Евро-2018 (U-19) одержала волевую победу над сверстниками из Румынии и квалифицировалась в финальный турнир первенства континента, сообщает пресс-служба ФФУ.

Поединок, состоявшийся накануне вечером, завершился со счетом 2:1.

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Подопечные Александра Петракова пропустили первыми на 77-ой минуте, однако на последних минутах матча защитник "Днепра-1" Александр Сафронов (84) и его коллега по амплуа из "Шахтера" Валерий Бондарь (90+2) принесли украинской команде необходимую победу.

Таким образом, Украина заняла первое место в своей группе и вышла на Евро-2018 в Финляндии.

Напомним, ранее футболисты Национальной сборной Украины эффектно обыграли команду Японии в товарищеском матче.