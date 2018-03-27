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    Сборная Украины сыграет против Японии на бельгийском стадионе

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    Игра на стадионе "Морис Дюфран" начнется в 15.20 по киевскому времени. Ранее сборная Украины уже встречалась с Японией в рамках товарищеских поединков: один раз проиграла и один раз выиграла.
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    ФФУ

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В бельгийском Льеже во вторник состоится товарищеский матч сборной Украины против сборной Японии.

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    Игра на стадионе "Морис Дюфран" начнется в 15.20 по киевскому времени.

    Матч будет обслуживать бельгийская бригада арбитров, сообщает Федерация футбола на своем сайте.

    Напомним, что предыдущий товарищеский матч украинцев против Саудовской Аравии закончился со счетом 1:1. Игра проходила в испанской Марбелье.

    Ранее сборная Украины уже встречалась с Японией в рамках товарищеских поединков. В Осаке 21 марта 2002 года японцы были сильнее и победили 1:0. В Киеве 12 октября 2005 года украинцы на НСК "Олимпийский" взяли реванш, победив 1:0.

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