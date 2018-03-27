Сборная Украины сыграет против Японии на бельгийском стадионе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В бельгийском Льеже во вторник состоится товарищеский матч сборной Украины против сборной Японии.

Игра на стадионе "Морис Дюфран" начнется в 15.20 по киевскому времени.

Матч будет обслуживать бельгийская бригада арбитров, сообщает Федерация футбола на своем сайте.

Напомним, что предыдущий товарищеский матч украинцев против Саудовской Аравии закончился со счетом 1:1. Игра проходила в испанской Марбелье.

Ранее сборная Украины уже встречалась с Японией в рамках товарищеских поединков. В Осаке 21 марта 2002 года японцы были сильнее и победили 1:0. В Киеве 12 октября 2005 года украинцы на НСК "Олимпийский" взяли реванш, победив 1:0.