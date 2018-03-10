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    Льеж

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Сборная Украины сыграет с Японией на территории Бельгии
    11:17 09.02.2018
    105
    Федерация футбола Украины договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Японии. Игра пройдет на территории Бельгии - во Льеже.
    Один из лидеров Партии труда Бельгии Рауль Хедебау после атаки неизвестного
    Первомайский митинг в Бельгии: известного политика ранили ножом
    21:36 01.05.2017
    199
    По данным СМИ, неизвестный обвинил федерального депутата и одного из лидеров Партии труда Рауля Хедебау в том, что тот не отвечал на его письма. Он ударил его ножом в ногу.
    Фестиваль скульптур изо льда во Льеже, Бельгия
    Ледяные скульптуры героев "Звездных войн" на фестивале в Бельгии 
    22:35 13.11.2015
    152
    Тридцать художников из 12 стран превратили 500 тонн льда и снега в образы из франшизы. Фестиваль пройдет в гигантском шатре при 21 градусе по Фаренгейту (примерно минус 6 градусов по Цельсию).
    Протесты в Брюсселе (Бельгия)
    Акции протеста в Бельгии парализовали общественный транспорт
    19:39 01.12.2014
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    Протестующие блокировали подъезды к аэропорту Льежа. Запланированные рейсы были перенесены в Брюссель, а некоторые отменены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Сборная Украины сыграет с Японией на территории Бельгии
    11:17 09.02.2018
    105
    Федерация футбола Украины договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Японии. Игра пройдет на территории Бельгии - во Льеже.
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