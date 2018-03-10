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Тег
Льеж
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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По данным СМИ, неизвестный обвинил федерального депутата и одного из лидеров Партии труда Рауля Хедебау в том, что тот не отвечал на его письма. Он ударил его ножом в ногу.
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Тридцать художников из 12 стран превратили 500 тонн льда и снега в образы из франшизы. Фестиваль пройдет в гигантском шатре при 21 градусе по Фаренгейту (примерно минус 6 градусов по Цельсию).
Акции протеста в Бельгии парализовали общественный транспорт
19:39 01.12.2014
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Протестующие блокировали подъезды к аэропорту Льежа. Запланированные рейсы были перенесены в Брюссель, а некоторые отменены.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Сборная Украины сыграет с Японией на территории Бельгии
11:17 09.02.2018
105
Федерация футбола Украины договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Японии. Игра пройдет на территории Бельгии - во Льеже.
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